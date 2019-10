Grüne Liga stellt Apfelsaft von Obstwiesen im Kohrener Land her

Frohburg/Kohren-Sahlis

Mehr bücken als pflücken: Die Früchte von den Streuobstwiesen im Kohrener Land zu holen, ist Jahr für Jahr Arbeit, für die Mitglieder und Helfer der Grünen Liga aber auch ein gemeinsamer Spaß– und eine Genugtuung, denn, sagt Tomas Brückmann: „Zu verarbeiten, was auf diesen Wiesen wächst, ist praktischer Naturschutz.“

Einer zudem, der sich schmecken lässt, wenn der naturtrübe Apfelsaft der neuen Saison in den Flaschen ist. Ab Ende Oktober ist er in Leipzig, einen Monat später auch in Kohren-Sahlis zu haben.

Die große Kiste ist bald voll. Quelle: privat

Augenweide und wichtiger Lebensraum im Kohrener Land

Knapp vier Tonnen Äpfel und Birnen wurden auf privaten Wiesen in Sahlis und Narsdorf aus dem Gras geklaubt und von den Bäumen geerntet. Zudem durfte der Umweltverein die Obstallee ernten, die von Frohburg nach Benndorf führt und die der Kommune gehört. „Dieses Jahr war es etwas schwierig.

Die Früchte sind klein, und viele hingen sehr fest an den Zweigen“, sagt Brückmann. Zudem sorgte der lange, trockene Sommer dafür, dass die Ausbeute um rund 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt.

An der Qualität des Saftes, den die Markranstädter Mosterei Schauß daraus zaubert, soll das nichts ändern. Die Nutzung der qua Gesetz geschützten Streuobstwiesen betrachtet Brückmann als entscheidend, um sie langfristig zu sichern. „Wenn sie im Frühjahr blühen, ist das nicht nur eine Augenweide.“ Eine Weide seien sie ebenso für zahlreiche Insekten. Ausflügler wüssten die landschaftsprägende Qualität der Wiesen und Alleen im Kohrener und im Altenburger Land sehr wohl zu schätzen.

Der Kohrener Apfelsaft kommt seit vielen Jahren an bei den Kohren-Sahliser grundschülern (Archivfoto). Quelle: Jens Paul Taubert

Apfelsaft macht Schüler kreativ

Mädchen und Jungen der Grundschule Kohren-Sahlis haben längst diverse Etiketten entworfen, von denen eines die neuen Flaschen zieren wird. Die Grüne Liga initiiert diesen kleinen Wettbewerb seit Jahren, und er kommt bei Schülern und Apfelsaft-Kennern gleichermaßen an. „Spätestens zum Weihnachtsmarkt der Schule wird es den neuen Saft hier geben“, so Brückmann. Er werde an der Bildungseinrichtung auch danach verkauft. Wer sich nicht so lange in Geduld über möchte, wird vordem schon in Leipzig fündig. Über die Internet-Plattform www.marktschwaermer.de lassen sich voraussichtlich ab Ende Oktober Flaschen ordern.

Von Ekkehard Schulreich