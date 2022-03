Landkreis Leipzig

Fliegen, ohne Treibhausgase in die Luft zu blasen. Das ist ein Traum, der derzeit noch in weiter Ferne scheint. Unter anderem fehlt es am nötigen Treibstoff für die Luftfahrtindustrie, der ohne herkömmliches Erdöl auskommt.

Eine Großinvestition im Industriegebiet Böhlen-Lippendorf soll genau in diese Lücke stoßen. Grünes Kerosin produzieren, mit dem künftig auch Urlaubsflieger oder große Transportmaschinen abheben sollen, ist das Ziel. Der Landkreis Leipzig würde damit an die Spitze der Entwicklung torpediert, wenn es um nachhaltig erzeugten Flugturbinenkraftstoff geht.

„Wir planen die weltweit erste Anlage, in der mittels grünem Strom nachhaltig hergestelltes Kerosin in industriellem Maßstab erzeugt wird“, erklärt Dr. Michael Haid im Gespräch mit LVZ. Der Mann vom Jahrgang 1967 ist CEO der EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH – einer Firma, die zu den führenden, technologieorientierten Anlagenbauunternehmen Deutschlands gehört.

Anlage am Standort Böhlen-Lippendorf geht weit über Labormaßstab hinaus

Die Pläne der EDL sind ambitioniert und weit gediehen. Am Standort Böhlen-Lippendorf soll die weltweit erste Anlage zur Herstellung von E-Kerosin errichtet werden, die deutlich über den Labormaßstab hinaus geht. Ein Vorhaben, das unter dem Titel „HyKero“ zu den ausgewählten Wasserstoff-Projekten zählt, die Bund und Länder im Rahmen des EU-Programms IPCEI fördern. Die Abkürzung steht für „Important Projects of Common European Interest“ und bedeutet so viel wie „wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse“.

Im Rahmen der IPCEI-Ausschreibung hat sich EDL mit der Ontras Gastransport GmbH und der Leipziger Gruppe zum Verbundvorhaben LHyVE (Leipzig Hydrogen Value chain for Europe/Grüner Wasserstoffring für die Region Leipzig) zusammengeschlossen, um den Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Mitteldeutschland für klimaneutrale Produktion, Verteilung und Nutzung von grünem Wasserstoff voranzutreiben.

EDL arbeitet intensiv an grünem Vorzeigeprojekt

Eine Revolution der Luftfahrt – um nicht mehr und nicht weniger geht es. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kohlekraftwerk Lippendorf soll das Tor zu einer grünen Zukunft der Fliegerei aufgestoßen werden. „Seit anderthalb Jahren arbeiten wir intensiv an dem Projekt“, gibt Michael Haid Auskunft. Am Klingelschild des EDL-Sitzes in Leipzig-Lindenthal findet sich bereits der Name der Projektgesellschaft, die die HyKero-Anlage bauen und betreiben wird: X-Fuels GmbH. Infrastruktur-Investoren und andere Geldgeber hätten ein großes Interesse, sich zu engagieren und bei der Entwicklung nachhaltiger Projekte ihr Kapital einzubringen. Mit großen Luftfrachtunternehmen am Flughafen Leipzig-Halle sei man bereits intensiv in Verhandlungen, um die Abnahme des Kraftstoffs zu regeln.

Die Dimensionen hören sich in jeder Hinsicht gewaltig an: Das Investitionsvolumen der Anlage beziffert EDL auf rund 700 Millionen Euro. Zum Vergleich: Das neue Gaskraftwerk, das die Stadt Leipzig errichtet, soll 150 Millionen Euro kosten; das Kraftwerk Lippendorf wurde einst für umgerechnet 2,3 Milliarden Euro gebaut.

Anlage für E-Kerosin soll 2026 in Betrieb gehen

Inbetriebnahme der HyKero-Anlage soll Anfang 2026 sein. „In der Anlage selbst werden rund 100 Arbeitsplätze entstehen, die meisten für Anlagenfahrer.“ Weitere 500 Jobs werden nach EDL-Prognosen in begleitenden Servicestrukturen für Wartung, Instandhaltung und regelmäßige TÜV-Tests gesichert.

Die Hauptkomponenten, um in der HyKero-Anlage grünes Kerosin zu erzeugen, klingen nicht sonderlich aufregend. Eigentlich braucht man nur drei Dinge: Wasser, grünes Methan und Strom. Der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind und soll auch von Offshore-Anlagen bezogen werden. Jede Menge davon wird benötigt, um mittels Elektrolyse grünen Wasserstoff und Synthesegas zu erzeugen. Das Gas wird im Anschluss mit dem Fischer-Tropsch-Verfahren und weiteren nachfolgenden Prozessstufen in den ersehnten grünen Treibstoff umgewandelt.

EDL auch am Flughafen Rostock-Laage aktiv

Was sich für Laien nach moderner Alchemie anhört, ist alles andere als ein Hexenwerk. „Wir greifen ausschließlich auf bewährte Einzeltechnologien zurück, die für eine kommerzielle Nutzung langjährig erprobt sind“, erläutert Michael Haid. „Das Neue an HyKero ist der Anlagenverbund und das Ineinandergreifen der Prozesse.“ Parallel entwickelt EDL zum Beispiel am Flughafen Rostock-Laage ein Verfahren, bei dem Kohlendioxid und Wasser aus der Umgebungsluft gewonnen und in E-Kerosin umgewandelt werden. „Aber bis das in großem Maßstab eingesetzt werden kann, werden noch Jahre vergehen.“

Hoffnung der Airlines ruht auf grünem Kerosin

Am prinzipiellen Weg, in der Luftfahrt auf synthetische Kraftstoffe zu setzen, führt laut EDL-Chef kein Weg vorbei. „Elektrobatterien oder Wasserstofftanks sind heute noch zu schwer und beanspruchen zu viel Platz, um sie in großen Flugzeugen zu verbauen. Das funktioniert bei kleinen Privatjets, aber nicht bei großen Passagiermaschinen für den interkontinentalen Einsatz“, ist Haid überzeugt. Die Hoffnung der Airlines ruht deshalb auf grünem Kerosin, das derzeit als einzige Alternative zu fossilem Treibstoff gilt. Das kann außerdem sofort zum Einsatz kommen – ohne dass Triebwerke oder Betankungsinfrastruktur angepasst werden müssen.

Dr. Michael Haid, Geschäftsführer der Firma EDL Anlagenbau GmbH Leipzig. Quelle: EDL

EDL hat schon jetzt Erweiterungspläne in der Schublade

Der Gesetzgeber hat bereits klare Vorstellungen davon, wie viel nachhaltiger Kraftstoff künftig in die Tanks plätschern soll. Um die Produktion von sogenanntem Power-to-Liquid-Kerosin zu fördern, haben sich Politik und Industrie auf einen gemeinsamen Fahrplan verständigt. Demnach soll ab dem Jahr 2026 in Deutschland der Anteil von E-Kerosin am Gesamt-Treibstoffverbrauch 0,5 Prozent betragen. „Das macht 50.000 Tonnen jährlich aus. Genau auf diese Jahresmenge ist unsere Anlage konzipiert.“ Da die Mindestmengen weiter steigen sollen, um den Markthochlauf zu erreichen, hat EDL schon jetzt Erweiterungspläne in der Schublade.

Automobilindustrie will in Böhlen-Lippendorf anfallenden grünen Wasserstoff nutzen

Auch die Gesamt-Klimabilanz des Vorhabens überzeugt. „Es werden keinerlei CO2-Emissionen freigesetzt, der gesamte Kohlenstoff landet im Produkt.“ Mehr noch: Neben dem E-Kerosin fällt auch jede Menge grüner Wasserstoff an. Dafür ist man bereits mit Abnehmern in der Region im Gespräch. So planen ansässige Automobilbauer, auf die verstärkte Nutzung von grünem Wasserstoff umzustellen. Diesen soll die HyKero-Anlage künftig liefern. „Um den zunehmenden Bedarf an grünem Wasserstoff zu decken, haben wir die Elektrolyse deutlich größer dimensioniert als für die Kerosin-Produktion nötig.“ Die Kapazität von 110 Megawatt könne bei zunehmendem Bedarf auf über 200 Megawatt wachsen. Die Fläche im Industriepark Böhlen-Lippendorf gebe das her. Auch Abwärme, die entsteht, soll nicht ungenutzt verpuffen: „Wir wollen damit die bislang vom Kohlekraftwerk Lippendorf gelieferte Fernwärme mit grüner Fernwärme ergänzen.“

Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Standortentscheidung für Böhlen-Lippendorf goldrichtig war. „Wir können nicht nur zahlreiche Betriebsmittel vom Industriepark, wie Wasser, Kühlwasser oder Instrumentenluft, nutzen.“ Auch das Zusammenspiel mit anderen wichtigen Akteuren der sich neu etablierenden Wasserstoffwirtschaft mache Hoffnung, das Vorzeigeprojekt mit geballter Kraft und sächsischem Erfindergeist umsetzen zu können.

Von Simone Prenzel