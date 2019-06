Bad Lausick

Raus aus der Schule – rein ins grüne Klassenzimmer: „Thursday for Future - Natur und Klima hautnah erleben“ lautete das Motto der Jahrgangsstufe 11 des Johann-Mathesius Gymnasium Rochlitz. Die Gymnasiasten, die auch in Colditz, Geithain und Bad Lausick zu Hause sind, entdeckten dieses Klassenzimmer in dieser Woche unmittelbar vor der Haustür - im Colditzer Forst.

Johanna, Curley, Ben und Anna messen mit dem Fotometer Licht, Temperatur, Bodentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Wald. Quelle: Jens Paul Taubert

Bereits zum vierten Mal ging es gemeinsam mit den Biologie-Lehrern und Revierförster Falkhard Dau vom Staatsbetrieb Sachsenforst mitten hinein in das Ökosystem Wald. Die Schüler hatten dabei Aufgaben zu komplexen Zusammenhängen in der Natur eigenständig zu lösen. Neben selbstständigem Lernen sollte die Exkursion den Blick für Natur, Naturschutz, Waldwirtschaft und für die Auswirkungen der Klimaveränderungen schärfen.

