Frohburg/Kohren-Sahlis

Der Frühling kann kommen: Die Mädchen und Jungen der Grundschule Kohren-Sahlis nutzten ihren Projekttag kurz vor den Osterferien, um den neu angelegten Schulgarten aus dem Winterschlaf zu holen. Gemeinsam mit dem Pflanz-Team des Vereins Gemüse-Ackerdermie wurden die Rabatten hergerichtet und bestellt.

„Kartoffeln, Bunte Bete, verschiedene Salatsorten und vieles mehr können jetzt hier wachsen“, sagt Heidelinde Wutzler, die seit mehreren Jahren Ganztagsangebote an der Schule anbietet. Erst im Oktober des vergangenen Jahres gab es den symbolischen Spatenstich für eine Vergrößerung des Gartens und vor allem für eine intensivere Nutzung dessen, was hier im Laufe des Jahres heranreift.

Erlös des Spendenlaufs kommt Ukrainern zugute

Gestärkt von einem gesunden Frühstück, machten sich die Schülerinnen und Schüler danach auf zum Spendenlauf. Unter dem Motto „Laufen für die Ukraine“ hatten sie sich fleißige Sponsoren gesucht. Diese konnten einen Spendenbetrag festlegen, den sie pro Runde leiten wollen. Die Einzelbeträge wurden zu einer beachtlichen Gesamtsumme aufgerechnet. Förderverein, Elternvertreter, Stadtverwaltung und Pädagogen-Team entscheiden zur Schulkonferenz, wie das Geld verwendet wird.

Für die Gestaltung eines Staketenzauns suchen die Grundschüler schönes, aber nicht mehr benötigtes Töpfergut. In einen Töpferort wie Kohren-Sahlis sollte sich einiges in den Schränken finden lassen, so ihre Hoffnung. Abgeben kann man die Stücke immer dienstags zwischen 13.30 und 15 Uhr am Eingang des Schulhofes. Dort steht eine große rote Kiste bereit.

Von es