Penig/Langenleuba-Oberhain

Es wächst, doch wie es aussieht, ist noch geheim: „Mein Platz zum Wachsen“ heißt das Wandbild, das die Chemnitzer Gestalter der Kreativ-Agentur Rebel Art in dieser Woche auf die Fassade der Grundschule Langenleuba-Oberhain aufbringen. Möglich, dass sich bereits ein Blick darauf erhaschen lässt, wenn am Sonnabend die 21 Erstklässler eingeschult werden.

Offiziell übergeben wird das Bild erst am Montag, 10 Uhr. Dann haben sich der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger und Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (beide CDU) angesagt. Zwar hat Simon Rosenow alias Mont Blond den Entwurf geliefert; Inspirationen dazu erhielt er aber jede Menge von den Grundschülern. Die Viertklässler befassten sich zudem in einem Workshop mit Graffitis.

Oberhainer Kinder entwerfen ihren „Platz zum Wachsen“

„Mit den Kindern kannst du nicht aufs Gerüst. Deshalb übernehmen wir das“, sagt Markus Esche, der Agentur-Verantwortliche vor Ort. Gemeinsam mit Mario Hofmann und Loic Bordelais bringt er erst die Konturen und dann kräftige Farben auf die von Bauplanen teilweise verhüllte Fassade. „Die Agentur hat von jeder Klasse einen Stapel mit Entwürfen bekommen.

Zahlreiche Ideen der Kinder, so viel konnte ich bereits sehen, flossen in das Kunstwerk ein“, freut sich Kunsterzieherin Manuela Wagner. Für Schulleiterin Silke Rauschenbach ist das Bild eine wunderbare Bereicherung und rundet die umfangreichen Sanierungen ab, die die Stadt Penig im Schulgebäude und bald auch in der Turnhalle und im Außengelände tätigt.

Landwirtschaftsministerium lobte Wettbewerb aus

Das sächsische Landwirtschaftsministerium hatte einen Ideen-Wettbewerb ausgelobt mit dem Ziel, Dörfer lebenswerter zu machen und kreative Konzepte zur Entwicklung des gemeinschaftlichen Lebens und Zusammenhalts anzustoßen. In der Kategorie „Kunst, Kultur, Identität auf dem Land“ gewann das sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum mit seinem Beitrag „Blickpunkte – Kunst im ländlichen Raum“, der das Oberhainer Bild in Auftrag gab.

Dessen Titel "Mein Platz zum Wachsen" fassten die Mädchen und Jungen in ihren Zuarbeiten gewollt vielschichtig auf: als Ort des Aufwachsens, des Wissenszuwachses, des Weltenlaufs im Kleinen wie im Großen. Symbolisiert wird das durch einen starken, fantasievoll gestalteten Baum, der aus einer Badewanne heraus wächst.

Turnhallen-Sanierung: Planung beginnt 2020

Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres schloss die Stadt die Renovierung von zwei Klassenzimmern ab. Nach letzten Arbeiten im Keller könnten demnächst die Außenspielgeräte und anderes, das in der ehemaligen Gemeindeschwestern-Station lagere, dorthin umziehen, sagt Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt.

Dann sei das kleine Gebäude leer und könne bis zum nächsten Frühjahr zu einer Arzt-Station umgebaut werden. Die Gerüste an der Schule sollen in den nächsten Wochen fallen. „Dann sind wir mit diesem Haus so weit durch“, so Tschök-Engelhardt. Im nächsten Jahr plane die Kommune die Turnhallen-Sanierung und -Erweiterung und hoffe, Fördermittel für einen Bau 2021/22 zu bekommen. Danach gehe es noch an die Außenanlagen und an den Hort.

Nach vielen Jahren der Einzügigkeit rechnet die Stadt damit, dass im Schuljahr 2020/21 so viele Mädchen und Jungen aufgenommen werden, dass zwei 1. Klassen gebildet werden können.

Von Ekkehard Schulreich