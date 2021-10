Grundschule in Kohren-Sahlis setzt auf eigene reiche Ernte

Frohburg/Kohren-Sahlis

Den Schulgarten nicht als bloßen Unterrichtsort, sondern als eine Lebens- und Erlebniswelt gestalten: Das wünschen sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Kohren-Sahlis. Schon jetzt ernten sie, was im Schulalltag knackig frisch auf den Tisch kommt. Die neu gepflanzte Streuobstwiese lieferte erste Früchte. Für die Vergrößerung und Neugestaltung des Schulgartens setzten die Heranwachsenden jetzt mit Förderverein, Eltern und dem Partner GemüseAckerdemie symbolisch die Spaten an.

Fruchtig-blumiger Fahrplan an der Schule in Kohren

Himbeeren und Johannisbeeren, Gurken und Erbsen, aber auch – und keinesfalls zuletzt – Blumen: Das soll nach dem Willen der Erst- bis Viertklässler auf dem weitläufigen Schulgelände gedeihen. Sie nutzten die Regentage Anfang vergangener Woche, um in Gartenkatalogen zu stöbern und aus den Fotos einen unübersehbaren bunten Wunschzettel zu kleben. Einen Fahrplan für das, was bis zum nächsten Frühjahr gestalterisch passieren soll.

Zum Spatenstich werden Apfel-Muffins gereicht

Vier exakt begrenzte Klassenbeete gibt es bisher hinter dem Spielplatz. Hier wächst bereits eine ganze Menge. Aber, sagt Heidelinde Wutzler, Diplom-Agraringenieurin und Bauernhof-Pädagogin, die im dritten Jahr an der Schule im Rahmen der Ganztagsangebote tätig ist: „In der Vergangenheit hatten wir nicht vier, sondern fünf Klassen – und damit ein Problem.“ An jedem Dienstagnachmittag begeistert die Greifenhainerin, die in der Landwirtschaft groß wurde, für Natur und Garten, sensibilisiert für Kreisläufe, zeigt, was man aus dem Geernteten zaubern kann. Wurde aus den ersten Sauerkirschen dieses Sommers Kuchen für die ganze, 85 Schüler kleine Grundschule gezaubert, reichte man zum Spatenstich am Freitag selbst gebackene Apfel-Muffins.

Da wollen wir hin: Die Kinder zeigen Heidelinde Wutzler, was in ihrem Garten alles gedeihen soll. Quelle: Jens Paul Taubert

Schulleiter: Setzen auf Natur und Nachhaltigkeit

„Lange Zeit wurde unser Garten nur im Unterricht beackert. Sonst war er tabu. Das brechen wir auf, integrieren das Fach Schulgarten außerdem in Sachkunde“, sagt Schulleiter Olaf Kämpfner. Seit mehreren Jahren partizipiere man von einem EU-Projekt für Schulobst und Gemüse, habe jetzt eine Kooperation mit der Kohrener Landmolkerei geschlossen. Bei der breitgefächerten Orientierung auf Grün wisse man den Förderverein der Schule, Unternehmen der Region und die Stadt Frohburg an der Seite. Eine Streuobstwiese entstand, Hochbeete wurden gezimmert; im nächsten Jahr, nach dem Abschluss der Sanierung, soll es auf der Wiese vor der Schule blühen.

Förderverein lobt: Viele packen mit zu

„Was wir zum Leben brauchen, ist nicht einfach so und immer im Überfluss da“, meint Daniel Ludewig, Vorsitzender des Fördervereins. Den Heranwachsenden Anbau, Ernte und Veredlung von Obst und Gemüse nahezubringen, sei ein Ansatz, den viele Eltern unterstützten. Für den neuen Garten seien am 16. Oktober und 6. November ab 10 Uhr Arbeitseinsätze geplant – Lohn für alle Helfer: ein Imbiss aus Kinderhand. Zudem hofft der Verein, dass er mit dem Vorhaben beim sächsischen Ideen-Wettbewerb punkten kann.

Ackerschule: Theorie und Praxis verknüpfen

„Wir verknüpfen Theorie und Praxis in einem Projekt, das auf viele Jahre angelegt ist“, sagt Jolantha Schenke, Koordinierung des Vereins Ackerdermie. Deutschlandweit berate man 900 Schulen und Kindereinrichtungen, die auf Säen und Pflanzen, Grubbern und Gießen, Ernten und Verarbeiten setzten. Die Kohren-Sahliser Grundschule sei die 30. Ackerschule, bei der man mit der AOK Plus kooperiere. Hilfe gibt es bei der Anbau-Planung und mit Pflanzmaterial, in Form von Unterrichtsmaterialien und der Weiterbildung des Pädagogen-Teams.

Über die Natur-Erfahrung hinaus, sagt Heidelinde Wutzler, gehe es um selbstständiges Handeln, um Verantwortung, „um viele soziale Kompetenzen, die im Leben entscheidend sind“. Dass die Begeisterung ausstrahlt, merkt Wutzler daran, dass dienstags oft mehr Kinder als angemeldet dabei sein möchten, wenn man sich in Schulgarten oder Schulküche trifft. Und daran, dass viele zu Hause davon erzählen, Eltern und Großeltern somit ins Boot holen, das eine Art grüne Arche ist.

Von Ekkehard Schulreich