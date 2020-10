Gruntram Vesper gestorben: Wie sich Frohburg an den Schriftsteller erinnert

Frohburg

Als der Schriftsteller Guntram Vesper im April 2016 nach Frohburg kam, um aus seinem soeben preisgekrönten Roman „ Frohburg“ zu lesen, war es ein bisschen wie die Heimkehr eines verlorenen Sohnes. Deutlich mehr als 300, vielleicht sogar 400 Besucher wollten den Mann sehen, lesen hören, der 1957 als 16-Jähriger diese Stadt gen Westen verlassen hatte. Der aber immer Kontakt hielt, aus der Ferne immer versuchte, Anteil zu nehmen. Der aus dem über Jahrzehnte aufgetürmten Konvolut an Notizen über seine Stadt Frohburg, der die Wahlheimat Göttingen nie Ersatz sein konnte, schließlich einen mehr als 1000 Seiten fassenden Roman formte: eine Lebens-, eine Jahrhundert-Geschichte. Vespers Tod mit 79 Jahren geht in der Stadt an der Wyhra nahe.

Cover des Romans mit einer Zeichnung des Autors. Quelle: LVZ

Über Systemgrenzen hinweg Frohburger geblieben

„Ich erinnere mich sehr gern an die Lesungen zurück. Schade, dass wir das nun nicht mehr haben werden“, sagt Matthias Graichen. Der Geschäftsführer der Bau- und Möbelwerkstätten GmbH hatte Vesper in einer der Hallen nicht nur das Podium für seine „ Frohburg“-Premiere gegeben, sondern ihn auch danach wieder in die Stadt seiner Kindheit geholt. „Ich habe Herrn Vesper als sehr engagierten, sympathischen und umgänglichen Frohburger kennen gelernt. Auch wenn er den größten Teil seines Lebens nicht in Frohburg gelebt hat, hat er sich immer als Frohburger gefühlt“, sagt Graichen. „ Frohburg war seine Heimat. Das hat man bei den beiden Lesungen gespürt. Und es kommt ganz deutlich im Roman zum Ausdruck.“ Den und den Band „Nördlich der Liebe und südlich des Hasses“ betrachtet der Unternehmer als Vespers Vermächtnis. Graichen denkt auch an Vespers Frau Heidrun, die den Schriftsteller über Jahrzehnte eine verlässliche Begleiterin war – für das Schreiben wie bei den Frohburg-Visiten.

Guntram Vesper. Quelle: Volker Poland c/o Schöffling & Co.

Wirklichkeit und Fiktion gehen ineinander auf

Günter Köhler, Älteren ein Begriff als „Fernseh-Köhler“ am Frohburger Markt, ist vom selben Jahrgang wie Guntram Vesper: 1941. „Wir kannten uns aus der Jugendzeit selbstverständlich, auch wenn er eine Klassenstufe über mir war“, sagt der 79-Jährige. „Wer sich über seinen Roman ein Urteil bilden will, der muss ihn einfach lesen. Da steckt so vieles drin“, sagt er. Vieles, das in Frohburg wurzele, aber weit darüber hinaus reiche in die Geschichte. Dass Vespers Frohburg real und zugleich fiktiv sei, habe manchen irritiert. Andere hätten ihm die Flucht der Arzt-Familie in den Westen nie verziehen, hätten sein Schreiben über Frohburg als die Einmischung eines Fremden empfunden. Allen Zweiflern, zu denen er anfangs sich selbst ein bisschen zählte, hält Günter Köhler entgegen: „Das Buch ist hervorragend geschrieben. Die dichterische Freiheit – gestattet sie ihm doch.“ Dass Frohburg von diesem Buch profitiert, steht für Köhler außer Frage.

Nach dem Lesen geht es ans Signieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Informationen über die Grenze in den Westen geschmuggelt

„Ich hab Herrn Vesper zugearbeitet, wenn er etwas brauchte. Das war nicht ohne Risiko“, erinnert sich Karl-Heinz Zschunke. Der 84-Jährige sieht sich selbst als ein Chronist Frohburger Geschichte. In den DDR-Jahren sei es nicht leicht gewesen, manche von Vesper gewünschte Auskunft ins Hessische zu senden, etwa als er die Namen der Generaldirektoren des Espenhainer Werkes nach 1945 wissen wollte: „Das habe ich anonym nach Göttingen geschickt.“ Er sei, sagt Zschunke, nicht der Einzige gewesen, der zu Vesper über die deutsche Teilung hinweg Kontakt hielt. Manches von ihm webte der Autor ein in seinen metaphorischen Kleinstadt-Bilderbogen.

Licht bringen in den Maschinenraum

„Wenn ich an meine Kindheit denke, erinnere ich mich an Erlebnisse wie Chiffren, die das enträtseln, was um mich herum und in mir geschah. Ich denke an die harten Stempel der Erziehung und der Umbruchzeit. An ein Gefühl von Freiheit, an das Bewusstsein großer innerer Möglichkeiten.“ Schreibt Vesper selbst – nicht mit dem renommierten Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Roman „ Frohburg“, sondern im ein Vierteljahrhundert früher erschienenen Band "Lichtversuche. Dunkelkammer". Licht bringen in den Maschinenraum der Geschichte, freilegen, was war und was wurde. Was Vesper über Jahrzehnte in Gedichten und kurzer Prosa entwarf, was er in Zettelkästen und in seinem Kopf sammelte, im Roman gerinnt es zum großen Bild der Welt im Kleinen.

Im Haus über der damaligen Post am Markt verbrachte Guntram Vesper seine Frohburger Kinderjahre. Quelle: Jens Paul Taubert

Dreieckrennen und Roman werben für Frohburg

„Der Roman hat mich nicht nur durch seinen Namen begeistert. Ich habe ihn bis zum Ende gelesen und hätte mir eine Fortsetzung gewünscht“, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Selbst wenn Zeitzeugen manch Geschriebenes anders in Erinnerung hätten oder Schwierigkeiten mit vielen künstlerischen Freiheiten – er selbst habe den Roman und die Diskussionen darüber als befruchtend empfunden. „Neben dem Frohburger Dreieckrennen hat in den letzten 30 Jahren kein anderes Ereignis Frohburg in ganz Deutschland so bekannt gemacht wie dieser Roman.“

Initiativen gefragt für das Erinnern an den Dichter

Am Tag der Todesnachricht habe er einer Besucherin aus Zwickau, deren Mann aus Frohburg stammt, dessen Vater einst hier Bürgermeister war und dessen Familie wie Vespers über dem Hotel „Zur Post“ am Markt wohnte, geraten, das Buch zu kaufen, sagt Wolfgang Hiensch. „Wahrscheinlich wird ihr Mann manches selbst Erlebte im Roman wiederfinden. Der Roman , Frohburg' wird uns alle überleben.“ Hiensch hofft, „dass es in Frohburg nicht nur von mir Initiativen geben wird, damit das literarische Wirken von Guntram Vesper und sein Name auch in seinem Geburtsort nicht in Vergessenheit gerät“.

