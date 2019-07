Frohburg

Am Vorabend der Zeugnis-Ausgabe an den Schulen erhielt der Frohburger Stadtrat am Donnerstag seins: Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) sprach von einem „guten Zeugnis“, das er den Ehrenamtlichem am Ende der 2014 begonnenen Legislaturperiode ausstelle. Die gemeinsame Arbeit zum Wohl der Stadt sei „gekennzeichnet von großer Sachlichkeit“. Wenn es im zurück liegenden halben Jahrzehnt nicht gelungen sei, so intensiv zu investieren, wie das vorher in Frohburg Praxis gewesen sei, habe das weniger an Parlament und Verwaltung gelegen als vielmehr an äußeren Einflüssen und Unwägbarkeiten. Nicht in der Hand habe man auch solche wichtigen Vorhaben wie die Autobahn-Anschlussstelle Frohburg, deren Bau doch längst zumindest hätte beginnen müssen, oder wie das immer noch in der Genehmigungsplanung befindliche Rückhaltebecken Terpitz, dessen Realisierung Gundula Müller ( FDP) anmahnte.

Dem neuen Stadtrat das Feld bereitet

„Ob Schulentwicklung, Kindereinrichtungen, Brandschutz, Sportstätten - wir haben mit den Investitionen hier Zeichen gesetzt, haben nicht am Bedarf vorbei geplant“, sagte Hiensch. Das Feld für den neu gewählten Stadtrat, der sich am 1. August konstituiert, sei gut bestellt. In den vergangenen fünf Jahren habe man vieles geschafft; zu dem Herausragenden zählten der Neubau der Tautenhainer Kindertagesstätte und der Erweiterungsbau der Oberschule. An Straßenbauten nannte er etwa die Badstraße in Prießnitz, die Wassergasse in Flößberg, die Straße Am Schloss in Streitwald und den Kreisstraßen-Ausbau in Tautenhain. Die Eingliederung von Kohren-Sahlis zu Beginn des Jahres 2018 habe man gestemmt. Der finanzielle Notstand, den mancher orakelt habe, sei nicht eingetreten, so Hiensch. Was man nicht geschafft habe, sei, den Bevölkerungsrückgang zu stoppen, die Entwicklung gar umzukehren.

Gabler mit 51 Jahren dienstältester Stadtrat

Nach 51 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Stadtverordneter ( DDR) und Stadtrat (Bundesrepublik) verabschiedete Wolfgang Hiensch den CDU-Abgeordneten und langjährigen Fraktionschef Wolfram Gabler. Er, der seinen Abgeordneten-Ausweis von 1979 mitgebracht hatte, dürfe sich getrost als dienstältester Kommunalpolitiker des Landkreises Leipzig betrachten, sagte er - und erinnerte launisch an eine Begegnung im Wende-Jahr 1990, bei der Gabler ihn, den Bürgermeister-Aspiranten, als „zu jung, zu unerfahren“ bezeichnet habe.

Hiensch beließ es nicht bei einem allgemeinen Dankeschön an die Abgeordneten. Er dankte jeder und jedem mit persönlichen Worten, Blumen und der sächsischen Ehrenamtskarte. Wie er seit 29 Jahren tätig waren Elvira Flemming ( CDU), Siegfried Runkwitz (Linke) und Heiner Aurich ( CDU). Der Bürgermeister sparte auch Statistisches nicht aus. Auf 56 Sitzungen fasste der Stadtrat mehr als 750 Beschlüsse. Lediglich zwei dieser Beratungen versäumten Mathias Füssel ( CDU) und Wolfram Gabler.

Von Ekkehard Schulreich