Gymnasiasten aus Geithain hinterfragen Herbst ’89

Geithain

Geithain hat wie Leipzig eine Nikolaikirche. Dort wie hier versammelten sich die Menschen vor drei Jahrzehnten zum Friedensgebet und danach zur Demonstration. Die in Geithain fand allerdings nicht montags, sondern dienstags statt – denn viele aus der damaligen Kreisstadt waren am ersten Tag der Woche auf dem Leipziger Ring unterwegs.

Den Herbst der Veränderungen 1989 thematisieren die Elft- und Zwölftklässler des Internationalen Gymnasiums Geithain. Zwischen dem Jahrestag der ersten Geithainer Demo am 31. Oktober und dem der Maueröffnung am 9. November luden sie sich Zeitzeugen ein zu einem Gespräch.

Wissen, wie es 1989 war: Das Podiumsgespräch hatte aufmerksame Zuhörer. Quelle: Jens Paul Taubert

Widersprüche des Systems nicht hingenommen

„Wir haben Jahre darauf hin gearbeitet, dass sich etwas ändert“, sagte Hartmut Rüffert, Bürgerrechtler, kirchliches Elternhaus, verbrachte seine Jugend in Europas dreckigstem Dorf Mölbis unter den Rauchfahnen Espenhains. Keine Jungen Pioniere, keine Jugendweihe, mehr als nur kritische Distanz zum System, vielmehr Hinterfrager, Infragesteller.

Aufgrund dieser Prägungen, dieses Engagements musste der heute 54-Jährige auf dem Podium zwangsläufig Gegenpol sein zu Thomas Lang, ab 1979 Lokalredakteur der Leipziger Volkszeitung und damit Mitglied der SED-Kreisleitung, „Arbeiterkind, das studieren durfte“, bis heute in der Linkspartei: „Der DDR gehörte meine ganze Kraft seit meiner Jugend.“

Am internationalen Gymnasium in Geithain wurden Zeitzeugen zum Wendeherbst 1989 befragt. Quelle: Jens Paul Taubert

An Repressionen der DDR fast zerbrochen

Zwischen beiden Gabriele Kämmereit, Erzieherin, die als Heranwachsende 1961 mit ihrer Familie aus dem Thüringer Grenzstreifen zum Westen zwangsumgesiedelt wurde wegen angeblicher politischer Unzuverlässigkeit (Aktion „Ungeziefer“) und die Jahrzehnte brauchte, um in Kohren-Sahlis Fuß zu fassen, ins Reine zu kommen. Vierter im Bund Bernd Richter, Vorsitzender des Heimatvereins Geithain, der Herma Böttcher, eine der Organisatorinnen der ersten Geithainer Demonstration, vertrat.

Gymnasiasten erarbeiten Fragen-Katalog

In einem Dutzend Fragen hatten die Gymnasiasten gebündelt, was sie vor allem wissen wollten. Geschichtslehrer Marcel Gut, zugleich aktiv im Heimatverein, moderierte aufschlussreiche und emotionale anderthalb Stunden. „Das ,Sei still!' hat sich durchgezogen“, bilanzierte Kämmereit ihre gebrochene Biografie, die von Staats wegen zerrissene Familie. Im Herbst 1989 empfand sie keine Euphorie: „Das kannst du nicht mit ein paar Kilo Bananen gut machen.“

Rüffert erlebte im Alter der Gymnasiasten diesen Grundwiderspruch: die untragbaren Zustände in Mölbis, „die Menschen verelendet in ihren alten Hütten – und im Staatsbürgerkundeunterricht wird dir erzählt, wie toll dieses Land ist.“ Er scharte Menschen um sich, die das ähnlich sahen, es nicht hinzunehmen bereit waren. Die Schülerfrage, ob er Probleme mit der Staatssicherheit gehabt habe, parierte er mit der Umkehrung: „Die hatte Probleme mit mir.“ Noch am 5. Oktober 1989 wurde er verhaftet (zugeführt, so hieß der verschleiernde Terminus), weil er in einem Geithainer VEB Unterschriften für die Zulassung des Neuen Forums gesammelt hatte.

Nicht die letzte Antwort der Geschichte

„Medienfreiheit im heutigen Verständnis gab es nicht“, sagte Thomas Lang. Gerade 1989 habe er die Schere im Kopf gespürt: „Wie weit darfst du gehen?“ In der DDR sei vieles verbesserungswürdig gewesen, doch das heutige „Streben nach Maximalprofit wird die Welt nicht besser machen“. Der Umbruch habe ihm die Augen geöffnet und Enttäuschungen beschert: Abrupt gingen viele Genossen von Bord, nicht wenige offenbar „Karrieristen und Duckmäuser“, die ihren Mantel flugs in den neuen Wind hängten.

Heimatverein ruft auf zu Wettbewerb

An die erste Demo mit 1500 Menschen erinnerte Bernd Richter, zeigte historische Fotos aus dem LVZ-Archiv. Angeführt wurde sie von Pfarrer Scholz und Bürgermeister Heinz Herzog. Endete sie am Markt, führte die zweite schon bis zur Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit in der Schillerstraße. Um die Erlebnisse des Herbstes 1989 zu bewahren und an folgende Generationen weiterzugeben, initiieren Heimatverein und Gymnasium einen Wettbewerb. Bis zum Ende des Schuljahres können Schüler Zeitzeugen befragen, Beiträge schreiben, Videos drehen, Authentisches zusammentragen. Die besten Arbeiten werden prämiert, einige in der Schriftenreihe „Vom Turm geschaut“ publiziert.

Von Ekkehard Schulreich