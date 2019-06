Leipzig/

Mehr als 300 Jugendliche aus nahezu allen Teilen Sachsens haben am Sonnabend im Theater der Jungen Welt Leipzig am 12. Wettbewerb um den Jugendkunstpreis teilgenommen. Die Jurys vergaben Preise in sechs Kategorien an insgesamt 16 Preisträger, unter anderem aus Regis-Breitingen, Niederwiesa, Plauen und Crimmitschau. Erste Preise gingen nach Eilenburg, Chemnitz, Leipzig und Dresden. Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von 2400 Euro vergeben.

Im Bereich Fotografie/Film erzielte ein 21-jähriger Häftling aus der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen mit einem Foto den 2. Platz. „Da er inhaftiert ist, wird der Preisträger nur anonym als Herr H. bezeichnet“, erklärt Sandra Böttcher, Projektleiterin des Jugendkunstpreises.

Laientheater aus Eilenburg bekommt 1. Platz beim Wettbewerb

Mit dem Stück „Dunkel und Licht“ hat das Laientheater Eilenburg e.V., einen ersten Platz beim Sächsischen Jugendkunstpreis gewonnen. Die Eilenburger konnten die Jury mit dem eigenständig erarbeitete Stück überzeugen. Die Jury hob vor allem die unverstellte Natürlichkeit der Gruppe hervor.

Die Beiträge der Teilnehmer wurden von fünf Fachjurys und einer Sonderjury bewertet, in denen Fachexperten und Jugendliche mitwirkten. Auf die Beine gestellt wird die Veranstaltung von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Sachsen (LKJ). Schirmherrin der Veranstaltung, Petra Köpping, eröffnete die Preisverleihung. Sie wies auf die politische Bedeutung von Mitgefühl und Liebe als Basis eines guten Miteinanders hin.

