Halbe Million und Kraft in Flößberger Halle investiert

Frohburg/Flößberg

Ein halbes Jahrhundert, nachdem die Flößberger ihre Sporthalle „auf der Alm“ bauten, ist das Gebäude in vielem wie neu: Während die Stadt Frohburg mehr als eine halbe Million Euro in die energetische Sanierung der Fassade und eine Deckenheizung investierte, verwandelten Engagierte des SV Flößberg 1900 das ehemalige Heizöl-Lager in einen Vereinsraum und erweiterten die Flutlicht-Anlage. Für das Vereinsjubiläum zum 120-jährigen Bestehen, das 2020 gefeiert werden soll, ist das Gros der Hausaufgaben erledigt.

Sport verbindet Flößberg seit anno 1900

„Gemeinsam sportliche Ziele erreichen“ - dieses Motto hat sich der aktuell 103 Mitglieder zählende Verein gegeben. Dass es in positiver Lesart doppeldeutig zu verstehen ist, machte Schatzmeister Mike Riemer deutlich, als er am Freitag Abend an die so zahlreichen wie ambitionierten baulichen Aktivitäten der Mitglieder erinnerte. Zupackende Mitstreiter, Sponsoren, Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und Bauamtsmitarbeiterin Viola Schröder waren zugegen, als der neue Vereinsraum übergeben wurde. Allein 2018/19 habe der Verein mindestens 290 Stunden Freizeit und 4200 Euro in die Aufwertung der Substanz gesteckt und die Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb verbessert. Der SV unterhält fünf Fußball-Jugendteams, die von Trainern aus den eigenen Reihen betreut werden. Die Männer kicken in der Kreisliga; es gibt die Alten Herren, eine Frauensportgruppe, den Förderverein. Die Halle wurde 1968/69 errichtet, 1993 saniert.

Vereinschef Martin Herbrich, Viola Schröder und Wolfgang Hiensch (von links) mit dem überarbeiteten Vereinslogo. Quelle: Ekkehard Schulreich

Trotz Schwierigkeiten Fördergeld aufgetrieben

Für Anlagen, die vor allem dem Vereins-, nicht dem Schulsport dienten, sei die Beschaffung von Fördermitteln kompliziert, sagte Hiensch. Dennoch sei es gelungen, für Flößberg eine Quelle zu erschließen. Insgesamt 527 000 Euro wurden investiert, davon 190 000 Eigenmittel der Stadt. „Damit ist eine Basis gelegt - doch die Umkleide- und Sanitärräume wollen wir schon noch auf Vordermann bringen“, sagte er in Kenntnis eines dringenden Flößberger Wunschs. Die nötigen 50.000 Euro werde man für den Doppelhaushalt 2021/22 zur Diskussion stellen und sich um Förderung kümmern.

Vereinschef Martin Herbrich dankt allen Unterstützern

Den Dank für die Helfer am Bau verband Vereinschef Martin Herbrich mit einem an die Frohburger Stadtverwaltung „für die Geduld mit uns. Das Ergebnis ist hervorragend.“ Und die Prognose nicht schlecht, wenn 2021 oder 2022 die Sozialräume an die Reihe kämen.

Herbrich nutzte den Abend, um voraus zu blicken auf das im nächsten Jahr anstehende Vereinsjubiläum. Anno 1900 schlossen sich die Flößberger zusammen „zur Freude am Sport“, wie es in den Akten heißt. An diesem Anspruch, alle Generationen des Dorfes zu diesem Zweck zusammen zu führen, habe sich nichts geändert. Modifiziert allenfalls hat der Verein jetzt sein Logo. Es sei es frischer, klarer gestaltet, so Herbrich: „Die drei Eicheln darin bleiben für die drei Punkte, die wir immer brauchen, um zu gewinnen.“

Von Ekkehard Schulreich