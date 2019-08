Haselbacher See: Angler wollen den Müll jetzt liegen lassen

Dreck an Seen - Haselbacher See: Angler wollen den Müll jetzt liegen lassen Dem Anglerverband Leipzig ärgert sich immer wieder über die Vermüllung von Seen. Jetzt reicht es den Anglern. Den Müll der Badegäste werden die Angler am Haselbacher See erst im Oktober wieder wegräumen.

Der Anglerverband Leipzig klagt immer wieder über Vermüllung an Seen durch Badegäste. Hier ein Haufen am Harthsee. Quelle: privat