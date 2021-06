Haus am Geithainer Markt steht in Flammen

Geithain

Der Brand eines Wohnhauses unmittelbar am Geithainer Markt sorgt am Freitagvormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 8 Uhr stand plötzlich Qualm über dem historischen Bürgerhaus am Eingang der Katharinenstraße. Er quoll aus dem hohen, mit Schiefer eingedeckten Dachstuhl direkt gegenüber des Rathauses.

Rauchwolken weithin sichtbar

„Sehr starker Rauch, sehr viel Hitze“, so beschreibt der Geithainer Stadtwehrleiter Marco Christen die Situation, die sich den Einsatzkräften bot. Während die älteren Bewohner des Hauses evakuiert wurden und ihre Wohnungen unverletzt verließen, begannen die Ehrenamtlichen der Wehren Geithain, Narsdorf, Ossa und Rathendorf mit der Bekämpfung des Feuers. Unterstützung leisteten die Wehr Frankenhain; die Bad Lausicker schickten ihre Drehleiter. „Wir haben zwei Abschnitte gebildet, um die Nachbargebäude in der Katharinenstraße und der Chemnitzer Straße zu schützen“, so der Einsatzleiter. Das sei gelungen.

Glutnester im Spitzboden

„Zwei Trupps unter Atemschutz gehen im Inneren des Gebäudes gegen die Flammen vor. Es ist nicht leicht, den Brandherd zu lokalisieren und an ihn heranzukommen“, sagt Kreisbrandmeister Nils Adam. Der Dachstuhl des Eckhauses sei verwinkelt. Mit Hilfe der beiden Drehleitern wurde das Dach am First Stück für Stück geöffnet, um Glutnester im Spitzboden zu erreichen. Zahlreiche Schieferplatten rutschten herab. Es war wieder stärkerer Rauch zu sehen. Was zum Feuer führte, lässt sich Adam zufolge noch nicht abschätzen: „Die Brandursache ist noch vollkommen unklar.“

Rettungsdienst kümmert sich um Mieter

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Mieter. Unterstützung leisteten die Stadtverwaltung und das Kirchspiel Geithainer Land. „Wir bringen sie unter. Sie brauchen ja erstmal eine Wohnung“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), der selbst koordinierend eingriff.

Von Ekkehard Schulreich