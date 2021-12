Haushalt 2022: Geithain investiert in Kita-Plätze, Radwege, Straßen

Geithain

Genehmigt ist er zwar noch nicht, aber beschlossen: Geithain geht in das Jahr 2022 mit einem soliden Haushalt. Zwar werden nach einem überraschend guten Jahr 2021 die Zeiten rauer. Doch investiert werden soll erneut – in Straßen und Radwege, in Kindereinrichtungen, in die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Der Stadtrat stimmte dem Etat auf seiner Sitzung am Dienstagabend mit einer Gegenstimme zu.

Mehr Gewerbesteuer

Dass 2021 für Geithain zumindest wirtschaftlich kein Krisenjahr war, zeigt ein Blick auf die Gewerbesteuer. Mit Einnahmen von 1,6 Millionen Euro hatte die Stadt gerechnet, 3,6 Millionen Euro sind jetzt avisiert. „Wir hatten, den Signalen vom Land folgend, einen ganz vorsichtigen Ansatz gewählt“, sagte Kämmerer Michael Bochmann, der das in einer Klausur ausführlich diskutierte Zahlenwerk noch einmal kurz umriss.

„Bei der Gewerbesteuer haben wir aber sogar ein sehr gutes Jahr erwischt.“ Wobei es sich bei diesem Posten immer um Vorauszahlungen handelt, die in dieser Höhe keinen Bestand haben müssen.

Für das nächste Jahr geht Bochmann von 2,7 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer aus. Allerdings gibt die Einkommenssteuer weniger her. Und weil sich die Finanzen der Stadt aktuell in dieser robusten Verfassung befänden, bekomme die Stadt vom Land deutlich weniger Zuweisungen. Summa summarum fehle wohl eine runde Million Euro, immerhin 40 Prozent der Summe von 2021.

Fördermittel machen Investitionen möglich

Im Willen zu investieren soll das die Kommune allerdings kaum bremsen. Größter Posten ist der Ausbau der Marienstraße, der rund 671 000 Euro kosten wird. Hier wie bei vielen anderen Vorhaben kann die Stadt Fördermittel nutzen. Im Plan stehen außerdem unter anderem der neue Parkplatz gegenüber des Geithainer Bahnhofs, die Buswendeschleife Wenigossa und die Gasse in Ossa. Gebaut oder vollendet werden sollen zudem mehrere Radwege: nach Mark Ottenhain, nach Ottenhain und zum Fichtelberg, um das Wohngebiet „Südhang“ besser anzubinden.

Auf der Liste der Investitionen stehen ferner die Kapazitätserweiterung der Narsdorfer Kindertagesstätte „Rasselbande“ und die Erschließung von Gewerbeflächen an der Straße der Deutschen Einheit. Mit Blick auf die nächsten Jahre sagte der Kämmerer: „Wir werden für all das, was wir bis 2025 planen, mehr Eigenmittel verbrauchen, als wir Einnahmen haben. Ob wir deshalb einen Kredit aufnehmen, werden wir später entscheiden.“

Kritik an Verschiebung des Depot-Neubaus

„Das ist ein straffes Programm. Nur gemeinsam können wir vorankommen“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er werde persönlich alles daran setzen, „dass wir das fristgerecht schaffen und alles durchkriegen“.

Kritik am Haushalt in einem Punkt kam von Andreas Große (Unabhängige Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf). „Ich kann nicht verstehen, dass wir das Gerätehaus nach 2024/2025 schieben“, sagte er mit Blick auf den dringlichen Neubau eines gemeinsamen Depots für die Feuerwehren Narsdorf und Rathendorf. Die Kameradinnen und Kameraden müssten weiter über Jahre unter unzureichenden Bedingungen ihren ehrenamtlichen Dienst absolvieren. „Deshalb kann ich dem Haushalt so nicht zustimmen.“

Er plane im Januar eine Zusammenkunft mit den Wehrleitungen, erwiderte Rudolph. „Dort werden wir das Thema aufgreifen und die Entwicklung der Wehren in den Ortsteilen besprechen. Ich werde Vorschläge unterbreiten, die den Feuerwehren entgegenkommen.“

Von Ekkehard Schulreich