Geithain

Noch ehe das Geithainer Freibad am 24. Juni 1969 übergeben wurde, nahm Rainer Veit hier seine Arbeit auf. Angestellt als Schwimmmeister, war er 35 Jahre mehr als das, denn er trug mit seinen Mitstreitern Sorge dafür, dass das Bad insgesamt funktionierte. Heute, im 50. Jahr des Bades, gehört der inzwischen 77-Jährige, der gleich um die Ecke wohnt, zu den regelmäßigen Gästen. Denn: „Schwimmen ist die gesündeste Sportart. So lange es geht, mache ich das noch.“

Viele packten beim Badbau in Geithain zu

3000 Besucher kamen vor einem halben Jahrhundert zur Eröffnung des Geithainer Freibades. Darunter waren viele, die selbst mit zugepackt hatten, um die Gruben für die Becken südlich des Oberfürstenteiches auszuheben. Die Euphorie sei enorm gewesen, erinnert sich Veit.

Schließlich hätten die Geithainer zumindest in den fünfziger und sechziger Jahren keine Bademöglichkeit gehabt. Seit Vater habe noch im Oberfürstenteich gebadet. Uwe Krause (59), damals Stift und heute in Veits Fußstapfen, ergänzt: „Wir Kinder sind damals an den Strand nach Ottenhain gegangen.“

Als Rainer Veit, gelernter Bauschlosser und tätig im Böhlener Werk, im März 1969 seine Geithainer Stelle antrat, war es noch eine Baustelle: „Das Becken stand, aber das Gebäude war nur rohbaufertig.“ Viel zu tun blieb ergo in den knapp drei Monaten bis zur Eröffnung. Veit besitzt die schwarze Kladde noch, sein Arbeitstagebuch, eine Chronik.

„Ohne Bürgermeister Silvester Poschmann und Erwin Nickel vom Rat des Kreises wäre nie ein Bad entstanden“, sagt er, zählt dutzende Betriebe auf, die beim Bau halfen, nennt den vom Emaillierwerk eigens freigestellten Erich Klenzmann, der den Einsatz der vielen Freiwilligen aus den Schulen koordinierte. „Jeder hat sich auf seine Weise irgendwie eingebracht.“ Gebaut wurde von April 1968 bis Juni 1969. Ein 50-Meter-Becken, ein Nichtschwimmer- und ein Planschbecken entstanden. Um die Ausbildung der Rettungsschwimmer machte sich Rolf Scheibe verdient.

Sommerfeste und Spartakiaden im Geithainer Bad

„Zur Eröffnung waren Kunstschwimmer da und Akrobaten“, erinnert sich Uwe Krause. Eingeprägt habe sich auch das Freilichtkino mit dem Spielfilm „Blutige Erdbeeren“ über das 68er-Aufbegehren. Für sie, die Heranwachsenden, sei das Freibad der wichtigste Lebensraum über den Sommer gewesen. Bei Kühle habe man Tischtennis gespielt.

Und: „Da hinten auf dem Hang zu liegen, das war ein Privileg. Das musstest du dir erarbeiten.“ Wenn man sich traf, dann im Freibad. Hier fanden Sommerfeste und Ferienspiele statt, hier wurden die Spartakiaden, die vorher in Bad Lausick stattfanden, ausgetragen.

An der Wende zum neuen Jahrtausend wurde das Freibad umgekrempelt. Neue, kleinere Becken wurden gebaut. Fungierte als Betreiber erst die Kommunale GDS, ist es seit 2008 die Bädergesellschaft der Oewa, die die Abläufe organisiert. Für die sind Uwe Krause, den Rainer Veit ansprach, und Egbert Montag tätig; ihnen zur Seite stehen mehrere Rettungsschwimmer. Verglichen mit den DDR-Jahren, wo an heißen Sommertagen 1000 Besucher oder sogar deutlich mehr kamen, gehe es heute etwas beschaulicher zu, sagt Krause.

Beliebt sei das Bad bei Geithainern und Auswärtigen nach wie vor – bei Kindern, Familien und Älteren vor allem. „Es gibt eine ganze Reihe Stammgäste.“ Eine Gruppe Damen aus Geithain, Wickershain, Bad Lausick etwa, inzwischen Rentnerinnen: „Die sind vom ersten bis zum letzten Tag hier. Jeden Früh gehen sie schwimmen, trinken danach ihr Käffchen.“

Museum erzählt Freibad-Geschichte(n)

Die Geschichte des Geithainer Freibades erzählt eine Sonderschau des Geithainer Heimatmuseums, die am 8. Juni eröffnet wird. Dem Jubiläum widmet sich auch das Stadt- und Badfest vom 14. bis 16. Juni.

Von Ekkehard Schulreich