Helferin des Geithainer DRK reist in den Kongo

Geithain

Um vor Ort Hilfe zu leisten, ist Jeanette Baronius vor wenigen Tagen erneut in den Kongo gereist, der zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Die Gruppenleiterin des Geithainer Jugendrotkreuzes und Mitarbeiterin des Rettungsdienstes war bereits im vergangenen Herbst in Maluku, wo der Verein „Hilfe für Menschen im Kongo“ ein Gesundheitszentrum, eine Schule und ein Waisenhaus aufgebaut hat und unterstützt.

Der DRK-Kreisverband leistet seinerseits Hilfe. Er lieferte einen Krankenwagen und übernahm eine Schulpatenschaft. „Frau Baronius berichtete nach ihrer Rückkehr von eindrucksvollen Erlebnissen und davon, wie man mit wenig materieller Hilfe sehr viel Gutes tun kann“, sagt Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann.

Dieses Engagement wolle sie jetzt fortsetzen. Ganz besonders freut sich Baronius auf das Wiedersehen mit einer alleinerziehenden Mutter und ihren sechs Kindern, die sie seit ihrer Reise finanziell unterstützt. Im Gepäck hat sie auch Geschenke für LaFie, das Schulpatenkind des Kreisverbandes.

Nach ihrer Rückkehr will sie berichten, was sich in dem vergangenen halben Jahr dort verändert hat. Auf den sozialen Kanälen will der DRK-Kreisverband Geithain ihre Reise begleiten.

Von es