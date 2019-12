Hermsdorfer Wassermühle in Frauendorf feiert 25. Geburtstag

Frohburg/Frauendorf

Das Gebäude der historischen Hermsdorfer Wassermühle gibt dem Gasthof den Namen und schmückt das Signet: Seit einem Vierteljahrhundert empfängt Caterina Krasselt in Frauendorf Gäste. Mitte der neunziger Jahre entschloss sie sich, die Scheune des Mühlen-Ensembles in eine Gaststätte samt Pension umzuwandeln. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut.

Atmosphäre des Mühlenhofes in Frauendorf bewahrt

Wer Platz nimmt in dem Gemäuer, in dem einst das Getreide lagerte, fühlt sich rückversetzt in alte Zeiten. An den Wänden des hohen, von Balken geprägten Raums, finden sich Utensilien bäuerlichen Wirtschaftens. Draußen vor der aufwendig verglasten einstigen Einfahrt für die Erntewagen findet sich ein Mühlstein. „Wer uns besucht, mag diese Atmosphäre“, sagt Caterina Krasselt. Was damals beim Umbau die Denkmalschützer verlangten, habe sich als richtig und als Glücksfall erwiesen:Die Hermsdorfer Mühle atmet Geschichte. Das kommt an.

Blick in die Gaststube, die in der einstigen Scheune entstand. Quelle: privat

Familie ist eine wichtige Stütze für Krasselt

Schon vor der Wende hatten Krasselts, hier unmittelbar an der Eula zu Hause, einen Getränkehandel in der Scheune eröffnet. „Die Männer saßen hier, redeten, knobelten. Manchmal gab es ein Scheunenfest mit Tanz“, blickt die 54-Jährige zurück. Anfang der neunziger Jahre bewirtschaftete sie mit ihrem Mann Guntram sporadisch für Veranstaltungen den alten Frauendorfer Gasthof Dennhardt. Dann aber entschloss sie sich, etwas Eigenes zu schaffen: „Meine Familie wusste ich im Rücken, und viele im Dorf wollten es auch.“

Umbau in nur elf Monaten gestemmt

In rekordverdächtigen elf Monaten wurde die Scheune – auch unter Einsatz von Fördermitteln – umgekrempelt. Die solide Bausubstanz kam dem zugute. Zwar ist die Mühle im Frauendorfer Ortsteil Hermsdorf seit Jahrhunderten verbürgt, doch brannte sie 1942 ab, wurde im Jahr darauf neu aufgebaut. Neben einer geräumigen Gaststube wurden sieben Zimmer für Übernachtungen geschaffen, für Ausflügler und Monteure. Später kam eine Mühlenbäckerei hinzu.

„Ich backe alles selbst und setze auf Hausmannskost“, sagt Krasselt. Dieses Profil habe auch über Zeiten hinweg geholfen, da es (“Das verflixte siebente Jahr!“) nicht so lief. Längst ist ihre Mühle eine Adresse für Familienfeiern, für Landurlauber, für Radfahrer. Vom Biergarten aus reicht der Blick weit ins Kohrener Land. Kinder nutzen gern den Spielplatz, freuen sich über die Tiere, toben im Sommer in der Eula, die durch das Grundstück fließt.

„Ohne meine Familie wäre es nicht machbar“, sagt Caterina Krasselt. Auf die könne sie sich verlassen. Das sei umso wichtiger, als dass sie ein Problem mit vielen anderen in der Gastronomie inzwischen teile: Es sei sehr schwer, Fachpersonal zu finden.

