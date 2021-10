Heros schließt in Niedergräfenhain seinen Gartenmarkt

Geithain/Niedergräfenhain

Die Heros-Baumschule Niedergräfenhain steht 111 Jahre nach ihrer Gründung vor einer Veränderung: Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf große Laubbäume und Obstgehölze für öffentliche Auftraggeber und Firmen. Der renommierte kleine Gartenmarkt, wo es Rosen, Obstbäume, Beerensträucher gibt, schließt Ende November. Christian Helldrich, der das Unternehmen in vierter Generation leitet, nennt den Mangel an Fachkräften als entscheidenden Grund für die Neuausrichtung.

Christian Helldrich muss die Heros-Baumschule wegen der fehlenden Fachkräfte neu ausrichten. Quelle: Jens Paul Taubert

Bäume für Natur-Ausgleich

„Wir haben uns auf kapitalintensivere Kulturen konzentriert, bei denen wir mit weniger Personal auskommen“, sagt Christian Helldrich, Geschäftsführer des 2016 in eine GmbH umgewandelten Familienbetriebes. Das seien hauptsächlich mehrfach verpflanzte Laubbäume und Obst-Hochstämme, die seit jeher wichtiger Teil der Produktionspalette seien. Darunter sind alte Obstsorten und gebietseigene Laubbäume. „Der Bedarf an diesen Gehölzen, etwa für Ausgleichspflanzungen, ist sehr hoch, da bundesweit in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Baumschulen aufgaben“, so der 68-Jährige. Außerdem: „Wir haben uns auf diesem Feld durch Qualitäts- und Liefertreue einen guten Ruf erarbeitet.“ Zu den großen indirekten Auftraggebern zählen der Autobahn-Bauer Deges, aber auch viele Kommunen und Firmen, die Pflanzungen ausschreiben und wissen wollen, woher die Pflanzen kommen, denn Pflanzen sind lebende Artikel und kein Baustoff. Das kommt uns entgegen.“

Personal und Fläche halbiert

Problematisch sei dagegen die Arbeitskräfte-Situation, allerdings kein neues Phänomen: „Wir könnten das Doppelte produzieren und verkaufen. Doch wir haben inzwischen die Hälfte unserer Baumschulflächen stillgelegt und landwirtschaftlich verpachtet“, sagt Helldrich. Zählte man in den neunziger Jahren fünfzig Mitarbeiter und habe pro Jahr zwei Lehrlinge ausgebildet, sei das Team auf 22 Frauen und Männer, darunter einen Lehrling, zusammengeschmolzen. Der Personalmangel werde jetzt noch verstärkt, da man seit September auf den ohnehin schon gering gehaltenen Einsatz von Glyphosat ganz verzichten müsse. Um das Unkraut in den Baumreihen zu bremsen, setzt man jetzt Schmalspur-Schlepper mit Hacktechnik wie im ökologischen Weinbau ein, um mechanisch Platz zu halten: „Das bedeutet allerdings zusätzliche Arbeitsgänge, und wir blasen mehr CO2 in die Luft.“

Hier wird gerade ein Rotdorn versandfertig gemacht. Quelle: Jens Paul Taubert

Gartenmarkt öffnet bis Ende November

Im Gartenmarkt läuft der Abverkauf der letzten selbst veredelten Obstbäume, von Heckenpflanzen und getopften Beerensträucher á la Heros. Eine Rote Johannisbeere war es im Übrigen, mit der sich Baumschulgründer Hermann Rosenthal, Helldrichs Urgroßvater, einst bis in die Nachkriegszeit wirkenden Ruhm erarbeitete. Gegründet hatte der Ahne seinen Betrieb in Geschwitz bei Rötha, wurde geprägt durch die auf Obstkulturen spezialisierte von Friesen’sche Baumschule, bei der er ab 1900 – vor der Selbstständigkeit – Technischer Direktor war. Vor dem vorrückenden Tagebau Espenhain musste Rosenthal seinen Betrieb 1939 verlagern und wurde in Niedergräfenhain ansässig.

Rote Johannisbeere war legendär

Dass das Namens-Kürzel Heros als Marke in der Bundesrepublik einen Klang hatte, spürte Christian Helldrich noch in der Wendezeit. Sein Vater Wolfram hatte die Reprivatisierung des in der DDR zum Volkseigenen Gut (VEG) verstaatlichten Familienbetriebs in die Wege geleitet. Christian Helldrich wurde 1994 Inhaber und musste „einen langen Atem haben, bis es sich betriebswirtschaftlich tatsächlich rechnete“. Ohnehin brauche man in der Branche einen Vorlauf über mehrere Jahre, denn die Bäume, die man jetzt ausliefere, habe man über sieben, acht oder zehn Jahre herangezogen, sagt er; nur einen Teil der Jungbäume kaufe man aus anderen Betrieben zu.

Bei allen Herausforderungen, mit denen sich Christian Helldrich in seinem langen Berufsleben konfrontiert sah, habe er sich „an Luther gehalten und regelmäßig aufgepflanzt. Ich habe Freude daran den Betrieb so auf den Weg zu bringen, dass unsere jüngeren qualifizierten Mitarbeiter ihn weiterführen werden“.

Von Ekkehard Schulreich