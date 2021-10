Bad Lausick/Steinbach

Das Steinbacher Herrenhaus, an und in dem drei Jahrhunderte wechselvoller Geschichte Spuren hinterließen, wachküssen zu wollen – das kündigten Manuela Friebe-Knoke und David Knoke vor viereinhalb Jahren an. Das Architekten-Paar aus Gestewitz hatte von der Stadt Bad Lausick den Auftrag zur schritt- und teilweisen Sanierung des markanten Gebäudes übernommen. Unterstützt auch durch viele Steinbacher nahmen sie sich der Herausforderung an. Mit welchem Erfolg, davon konnte sich der Bad Lausicker Stadtrat einen unmittelbaren Eindruck verschaffen. Er verlegte seine jüngste Sitzung vom Rathaus hierher.

Blick in den restaurierten Saal im Obergeschoss. Quelle: Schwarzformat

Leader-Förderung macht’s möglich

„Es ging nicht um eine vollständige Sanierung, sondern darum, den Kern des Hauses wieder nutzbar zu machen“, sagte David Knoke. Schon im Herbst 2015 hatte sich eine Arbeitsgruppe aus Kommune, Kur GmbH, Heimatverein Steinbach und dem Architekturbüro Schwarzformat gebildet, um Perspektiven für das 1715 errichtete Haus zu entwickeln. Zuletzt Grundschule, nutzten Verein und Ortschaftsrat einige Zimmer, gab es öffentliche und private Veranstaltungen. Allerdings war die Substanz marode, kaum noch repräsentabel und schon gar nicht barrierefrei. Der Kostenrahmen für das Nötigste wurde auf 350 000 Euro abgesteckt, eine Förderung von rund 80 Prozent über die Leader-Region Leipziger Muldenland organisiert.

Historische Malerei-Reste bleiben sichtbar

Sichtbarste Veränderung außen: die neue Fassade. Um sie mit einem neuen, mit der Denkmalpflege abgestimmten Anstrich zu versehen, stiegen Mitglieder des Heimatvereins und andere im Dorf auf das hohe Gerüst, verstrichen fast eine Tonne Farbe. Hilfe kam auch von außerhalb. Die geschwungene Gartentreppe zum Park wurde instandgesetzt, an die vordere kam ein Treppenlift. Dachstuhl und Dach wurden repariert, Schäden aus einer „schiefgegangenen Sanierung vor 130 Jahren“ beseitigt. Im Inneren wurden mehrere Säle und Räume komplett hergerichtet: neue Elektrik, überarbeitetes Parkett, Stuck und Lampen nach historischen Befunden (zum Teil sichtbar gelassen) und Vorbildern. Der Speiseaufzug im Treppenhaus verschwand. Obwohl zwei Räume zusätzlich hergerichtet wurden und die Baupreise allgemein deutlich anzogen, liegen die Kosten am Ende bei nur 5000 Euro über den Planungen.

Zur Galerie Mehr als 350.000 Euro investierte Bad Lausick in das barocke Gebäude. Viele Menschen aus Steinbach und darüber hinaus packten in den vergangenen Jahren mit zu.

Ortsvorsteher: Parkplätze müssen her

„Man hat gemerkt, dass Sie in gewisser Weise in das Haus verliebt waren“, bescheinigte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) den Architekten. Er dankte auch dem Heimatverein für sein Engagement. Das Herrenhaus befinde sich jetzt in einem Zustand, so dass es auch für größere Veranstaltungen, Hochzeiten etwa, nutzbar sei. Dem Dank an die Menschen vor Ort schloss sich der Steinbacher Ortsvorsteher Falk Noack an. Zwei offene Flanken gebe es aber. Die Heizung müsse repariert werden. Und um Festgesellschaften beherbergen zu können, brauche es Parkplätze.

Von Ekkehard Schulreich