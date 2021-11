Hier geht nichts verloren: Archiv-Campus zu Bergbau und Industrie in Borna geplant

Landkreis Leipzig/Borna

Mehr als 150 Jahre lang hat der Braunkohlentagebau die Umgebung von Borna geprägt. Die Menschen lebten mit und von der Kohle. Deshalb schien es Landrat Henry Graichen (CDU) folgerichtig, in Borna eine Art Gedächtnis des Reviers zu platzieren. Borna - einstige Hauptstadt des Bergbaus im Leipziger Südraum - soll Standort eines Archiv-Campus werden. Mitten im Kohlerevier soll nach Plänen des Landkreises ein Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens entstehen. Die Idee, an die wechselvolle Geschichte der Montanindustrie im Leipziger Südraum zu erinnern, ist wahrlich nicht neu. Doch jetzt soll gezielt nach weiteren Synergien gesucht werden. „Drei Partner sitzen dabei im Boot“, erläutert der Kreischef, „wir als Landkreisverwaltung mit unserem Kreisarchiv, das Sächsische Wirtschaftsarchiv und der Verein Dokmitt.“

„Mit dem Vorhaben sollen die letzten 160 Jahre der Braunkohlegeschichte im Mitteldeutschen Revier gebündelt und bewahrt werden“, heißt es in der Konzeption, die die Handschrift aller drei Partner trägt. Errichtet werden soll der Neubau in der Bornaer Jahnstraße 24a - in unmittelbarer Nachbarschaft der Volkshochschule. Investitionskosten: rund zehn Millionen Euro.

Kohlegelder für Dokumentationszentrum beantragt

Der Landkreis hofft, das Objekt mit Geldern aus dem 40-Milliarden-Euro-Topf zum Kohleausstieg umsetzen zu können. Sollte das Vorhaben die entscheidenden Hürden nehmen - zum Beispiel die Bewilligung im nächsten Regionalen Begleitausschuss des Mitteldeutschen Reviers und die abschließende Zustimmung des Bundes – könnte in Borna ein Mekka für Wissenschaftler, Heimatforscher, Archivare und Museologen entstehen.

„Das Dokumentationszentrum soll neben der Zielstellung des Sammelns und Bewahrens insbesondere die in Mitteldeutschland bis dahin einmalige Möglichkeit des Forschens und Vermittelns in einer komplett neuen Qualität möglich machen“, versprechen die Akteure. So soll es Projekte der Bürgerforschung (Citizen Science) geben. Ebenso nicht nach verstaubten Akten hört sich auch die Idee eines Online-Spiels an, in dem künftige Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg in Mitteldeutschland simuliert werden könnten. Die Konzeption listet weitere Ideen auf, die von dem neuen Dokumentationszentrum ausgehen sollen. Gedacht ist an Schülerprojekte, Stammtische und Chronikgruppen, aber auch Ausstellungen und Kamingespräche.

Einzigartige Kooperation im Mitteldeutschen Revier

„Das Besondere des Projektes ist vor allem die Vernetzung“, betont Graichen. „Eine solche Kooperation wäre im gesamten mitteldeutschen Raum einzigartig und ermöglicht, die wirtschaftlichen Veränderungen, die sich aus dem Kohleausstieg ergeben, für die Nachwelt zu sichern.“

In der Bornaer Jahnstraße plant der Landkreis ein Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens. Quelle: Screenshot Rapis Sachsen

Sächsisches Wirtschaftsarchiv ist Fundgrube für Historiker

Allein das Sächsische Wirtschaftsarchiv (SWA) ist eine Fundgrube für Wirtschaftshistoriker. Fast vier Kilometer laufende Akten bezeugen die Industrie- und Handwerksgeschichte Sachsens, die reich an faszinierenden Persönlichkeiten, aber auch Irrungen und Wirrungen vieler Jahrhunderte ist. Zahlreiche Unternehmen, die es nicht mehr gibt, haben in den Räumlichkeiten des SWA überdauert. Das SWA wurde 1993 als erstes regionales Wirtschaftsarchiv in den neuen Ländern gegründet. Als die Treuhand reihenweise Betriebe schloss, drohten deren Archive auf dem Müll zu landen. Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig entschied damals weitsichtig, papierne und andere Erinnerungstücke zu sichern. Aber auch viele Privatarchive werden im SWA gehütet. Besonders hervorzuheben sind die Bestände der so genannten „72er“, jener Privatunternehmen, die 1972 der Verstaatlichungswelle in der DDR zum Opfer fielen. Auch das Bergbauunternehmen Mibrag vertraute dem SWA den gesamten Vorwende-Bestand an.

Wirtschaftsarchiv sitzt derzeit noch in Leipzig

„Das SWA sitzt derzeit noch in der Konsum-Zentrale in Leipzig-Plagwitz“, erläutert Graichen. Ein dort auslaufender Mietvertrag beschleunigte offenbar die Idee, in Borna einen gemeinsamen Archiv-Standort zu etablieren. Auch der Förderverein zum Aufbau des Dokumentationszentrums Industriekulturlandschaft Mitteldeutschland, kurz Dokmitt, war seit längerem auf der Suche nach einer Heimat. Der Förderverein unter Vorsitz des ehemaligen Regierungspräsidenten Walter-Christian Steinbach hat sich vor allem der Aufgabe verschrieben, die erst partiell dokumentierten Erlebnisse des Strukturbruchs nach 1989 systematisch aufzuarbeiten.

Standort in der Bornaer Jahnstraße geplant Das Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte soll auf einem kreiseigenen Grundstück in der Jahnstraße 24 a, gelegen an der B 176 kurz vorm Ortsausgang Borna Richtung Lobstädt, entstehen. Es würde sich damit in unmittelbarer Nachbarschaft des Eigenbetriebs Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig befinden. Das neu zu errichtende Gebäude teilt sich in Archiv-, Besucher- und Büroflächen auf. Das Kreisarchiv soll einen Magazintrakt von rund 1200 Quadratmetern Grundfläche erhalten. Der Trakt ist mit einer Höhe mit knapp zehn Meter geplant und erhält ein Hochregallager. Ein zweiter eingeschossiger Magazintrakt mit einer Grundfläche von 1100 Quadratmetern dient der Unterbringung der Archivbestände des Sächsischen Wirtschaftsarchivs. Für das SWA sind ein gesonderter Fotoraum mit spezieller Klimatisierung und ein Zugangsraum mit Reinarbeitsplatz vorgesehen. Dokmitt erhält separate Magazinflächen von rund 75 Quadratmetern. Empfangs- und Servicebereiche sowie Besprechungs- und Sanitärräume sollen gemeinsam genutzt werden. Auf rund 700 Quadratmetern sind Bürobereiche geplant. Perspektivisch ist auf dem Grundstück auch eine Erweiterung der Magazinflächen möglich, heißt es in der Konzeption.

Von Simone Prenzel