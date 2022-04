Hier gibt es im Landkreis Leipzig Maifeiern und Walpurgisfeuer

Landkreis Leipzig

Nach den Oster- lodern an diesem Wochenende die Walpurgisfeuer. Zudem werden die Maibäume in vielen Städten und Dörfern in die Höhe gezogen. Aus den bekannten Gründen war jetzt mehrere Jahre Ruhe. 2022 bei hoffentlich herrlichen Frühlingstemperaturen sollte den Festen aber nichts im Wege stehen. Auch kein noch so winziges Virus. Wie bereits bei den Osterfeuern gibt es für die Walpurgisfeuer keine Einschränkungen. Hier gibt es eine Übersicht über die anstehenden Festlichkeiten (eine Auswahl).

BAHREN Festpatz Sa. 18 Uhr Hexenfeuer.

BORNA Freiwillige Feuerwehr Röthaer Str. 4: Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen, auf die kleinen Besucher warten eine Hüpfburg und Tretautos, es gibt Bratwurst und Knüppelkuchen sowie den Tanz in den Mai.

BORNA Marktplatz So. 10 Uhr Familienfest von der Gewerkschaft Verdi, mit Begrüßung von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und Landrat Henry Graichen, Mai-Rede von Verdi-Geschäftsführer Sebastian Viecenz, Gewerkschaftsgespräch zum Thema Wertschätzung im Sozial- und Erziehungsdienst, Vorstellung Bornaer Initiativen zur Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Auftritten der Bornaer Tanzelfen und der Turnerinnen des SV Einheit Borna sowie Livemusik von „Dive in – Acoustic Duo“.

BRANDIS Marktplatz Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von den Bläsern des Brandiser Musikvereins, die Brandiser Schützengesellschaft wird Salut schießen. Für einen Imbiss, Getränke und Musik von „Brennessel“ für den Tanz und ein gemütliches Beisammensein danach ist gesorgt.

BUCHHEIM Freiwillige Feuerwehr Alte Str. 1: Sa. 15 Uhr Traditionelles Maibaumsetzen mit Kaffee und Kuchen, 16 Uhr Buchheimer Entenrennen, 19.30 Uhr Fackelumzug mit Lampion und ab 21 Uhr Livemusik mit Bernd Birbils und musikalische Unterhaltung durch DJ Karthago, für die Kinder gibt es eine Hüpfburg.

BÖHLEN Kulturhaus Leipziger Str. 40, Wiesen am Kulturhaus: So. 10.30 Uhr Maifeier mit Speis und Trank sowie kultureller Unterhaltung.

DEUTZEN Kulturpark Arno-Bahndorf-Str. 12: Sa. 15 Uhr Walpurgisnacht mit Bastelstraße, 18 Uhr Kindershow mit der Pianino-Band auf der Bühne am Grillplatz und Hexenfeuer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

ERDMANNSHAIN Heimatverein Eichaer Str. 30: So. 14-18 Uhr Maibaumsetzen und offener Sonntag.

ESCHEFELD Innenhof des Gemeindezentrums: Sa. 18 Uhr Maibaumsetzen.

FALKENHAIN Festwiese So. 15 Uhr Maibaumstellen.

FLÖSSBERG Festwiese an der Feuerwehr Sa. 18 Uhr Maibaumsetzen.

FRANKENHAIN Sportplatz Sportplatzweg: Sa. 18 Uhr Setzen des Maibaumes.

FROHBURG Marktplatz Sa. 10.30 Uhr Maibaumsetzen mit musikalischen Frühschoppen, für die musikalische Unterhaltung sorgt das Feuerwehr-Blasorchester.

GROITZSCH Marktplatz Fr. 15 Uhr Maibaumsetzen.

GROITZSCH Groitzscher Spielleute Am Pappelhain 2: So. 11.30 Uhr Familienfest, mit musikalischer Unterhaltung, Präsentation der neuen Marschfläche und Übungsräume inklusive Sanitärtrakt, Imbiss und Getränken.

GROSSBOTHEN Freiwillige Feuerwehr Alte Kirchstr.: Sa. 17 Uhr Hexenfeuer.

GROSSZÖSSEN Bürger- und Vereinshaus Str. des Friedens 3: Sa. 16 Uhr Maibaumsetzen.

JAHNSHAIN Alte Schule Sa. 18 Uhr Setzen des Maibaumes. Die Gäste werden gebeten, bunter Bänder und Schleifen zum Schmücken der Birke mitzubringen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

KLEINSCHKORLOPP Freiwillige Feuerwehr Dorfplatz 1 a: Sa. 10 Uhr Tag der offenen Tür, mit Technikschau, Fahrten mit Feuerwehrauto, Vorführung von Fett- und Staubexplosion, Hüpfburg, Spritzspiele, Kaffeetafel am Nachmittag.

KLEINZSCHEPA Dorfplatz Sa. 18 Uhr Walpurgisnacht.

KLINGA Klinga Events – Gasthof Schwarzes Ross Südstr. 4: Sa. 18 Uhr Tanz den Mai, Ü-40-Party mit DJ Mike.

KOHREN-SAHLIS Freiwillige Feuerwehr Am Bahnhof 9: Sa. 16 Uhr Maibaumsetzen mit Entenrennen auf dem Ratte-Bach.

KÖRLITZ Dorfplatz So. 17 Uhr Maibaumstellen.

LEIPNITZ Sportplatz Sa. 17 Uhr, So. 11.30 Uhr Maifest, Sa. Fackelumzug (Start 17 Uhr an der Feuerwehr) zum Sportplatz, wo es Knüppelkuchen gibt und es an der Feuerschale gemütlich wird; So. Frühschoppen mit den Kemmlitzer Blasmusikanten, am Nachmittag überraschen die Thümmlitzzwerge mit einem kleinen Programm, die Jugendfeuerwehr zeigt Gelerntes, ab 14.45 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Weiterhin kann man sein Glück bei einer Tombola oder beim Luftgewehrschießen versuchen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr.

LIPPENDORF Vereinshaus/Deutschlandhalle Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen.

LOBSTÄDT Freiwillige Feuerwehr Victoriastr. 9a: Sa. 16 Uhr Maibaumsetzen.

MELTEWITZ Am Schulteich Sa. 15 Uhr Wir feiern in den Mai.

MUTZSCHEN Marktplatz Sa. 18 Uhr Maibaumstellen umrahmt durch die Freiwillige Feuerwehr und den Mutzschener Spielmannszug.

NEUKIRCHEN Freiwillige Feuerwehr Wyhraer Str. Festzelt: Sa. 13 Uhr Dorffest zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr, Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen, 18 Uhr wird der Maibaum gesetzt, und anschließend wird zumTanz mit Hitexpress eingeladen, gegen 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

NIMBSCHEN Klosterruine Nimbschener Dorfstr. 1: Sa. 16 Uhr Nimbschener Walpurgisnacht, kurzweiliges Fest mit Theater, Zauberei, Keramik-Bastelstand, Kinderschminken, Reiten, Knüppelkuchen backen u.v.m. Bei Dämmerung werden Riesenfeuer entzündet. Dazu gibt es Deftiges vom Grill und aus der Pfanne, ab 21 Uhr wird zum Tanz in den Mai in die Kulturscheune eingeladen.

OSSA Freiwillige Feuerwehr Nr. 17A: Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen und Tanz in den Mai im beheizten Zelt sowie tolle Attraktionen für die kleinen Gäste.

PANITZSCH FeuerwehrgerätehausTel. 034291 88998, Teichstr. 1a: Sa. 15 Uhr Frühlingsfest mit Maitanz. Es werden Kaffee und Kuchen kredenzt, ab 16 Uhr gibt es ein buntes Treiben sowie Spiel und Spaß für Groß und Klein und der Maibaum wird geschmückt, ab 20 Uhr Tanz in den Mai.

PRIESSNITZ Rittergut Badstr. 21: Sa. 19 Uhr Maibaumsetzen, anschießend Lampionumzug. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

RATHENDORF Spritzenhaus So. 10 Uhr Maibaumsetzen mit Vorstellung der neugegründeten Jugendfeuerwehr, für Gastronomie und Unterhaltung ist gesorgt, Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Schminken und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto freuen.

REGIS-BREITINGEN Freilichtbühne Bergmannsring: Sa. ab 18 Uhr musikalische Unterhaltung, 19 Uhr wird von den Kameraden der Feuerwehr der Maibaum aufgestellt, 21 Uhr Entzünden des Lagerfeuer.

RODA (Frohburg) Freiwillige Feuerwehr Sa. 18 Uhr Maibaumsetzen.

ROITZSCH Gemeindezentrum „An der Rietzschke“ Roitzscher Hauptstr. 14: Sa. 18 Uhr Maibaumstellen.

SCHÖNAU Dreiecksgarten Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen.

THRÄNA Freiwillige Feuerwehr Weststr.: Sa. 16 Uhr Maibaumsetzen. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens gestalten die Veranstaltung musikalisch. Für das leibliche Wohl wird mit Bratwurst und Grillfleisch gesorgt.

WYHRA Freiwillige Feuerwehr Bornaer Weg 4: So. 14 Uhr Kinderfest „Spielen wie vor 100 Jahren“.

ZEDTLITZ Freiwillige Feuerwehr Dorfstr. 16: Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen.

ZEITITZ Dorfplatz Sa. 17 Uhr Maibaumsetzen, anschließend Tanz in den Mai.

ZSCHORNA Vereinshaus am Sportplatz Sa. 19 Uhr Hexenfeuer zur Walpurgisnacht.

Von Katrin Krenz und Heiko Stets