Hier richtet der Landkreis Leipzig Testzentren ein

Die geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkung will der Freistaat Sachsen mit einer verstärkten Testpflicht flankieren. Jeder Bürger und jede Bürgerin sollen wöchentlich einen kostenlosen Zugang zu einem Antigen-Schnelltest erhalten. Der Landkreis Leipzig hat sich vorbereitet und bringt am Montag zwei eigene Testzentren an den Start, teilte das Landratsamt mit.

Aktuell können ab Montag folgende Standorten für die kostenlosen die Antigen-Schnelltests angesteuert werden:

Borna: Brauhausstraße 8 (Eingang rechts neben Zugang Sozialamt/Kommunales Jobcenter)

Grimma: Leipziger Str. 28 von 8.30 Uhr - 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr

Hausärzte im Landkreis

Parallel dazu werden weiter flächendeckend Partner gesucht, die sich ebenfalls intensiv auf die Testung vorbereiten. Unter anderem will das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Geithain in Roda ein Testcenter einrichten. Dafür gebe es aber noch keine offizielle Bestätigung.

Weitere Anbieter gesucht

Um die Angebote für kostenlose Tests möglichst breit zu streuen, werden noch Anbieter gesucht, die eine ordnungsgemäße Durchführung der PoC-Tests garantieren. Dies seien zum Beispiel Ärzte, Labore, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen. Weitere Test-Standorte werden bekannt gegeben, teilte das Landratsamt mit. Allerdings bittet die Behörde auch um etwas Geduld.

Britische Mutation breitet sich weiter aus

Die Zahl der amtlich registrierten Infektionen beträgt am Sonntag (Stand 11 Uhr) 10.642. Das sind 16 mehr als am Vortag. Bei derzeit 64 Menschen im Landkreis Leipzig besteht der Verdacht einer Infektion mit der britische Virusvariante oder wurde diese nachgewiesen. Gezählt werden fortlaufend alle Infektionen, die seit Anfang März 2020 im Kreisgebiet nachgewiesen wurden.

Inzidenz weiter konstant unter 100

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die 7-Tage-Inzidenz 69,7 für den Landkreis Leipzig. Das bedeutet, dass sich im Landkreis Leipzig laut RKI in den letzten sieben Tagen 180 Personen neu infiziert haben.

