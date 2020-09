Highland-Games in Prießnitz: Wettkämpfe und Kelten-Kultur

Frohburg/Prießnitz

Schottischer Markt, hochkarätige Wettkämpfe, Dudelsack-Musik, keltische Kultur: Die 21. Prießnitzer Highland-Games, die am 19. und 20. September stattfinden, knüpfen an das Bekannte an – und sind im Corona-Jahr doch ein bisschen anders als sonst. Maximal 500 Besucher dürfen sich auf dem Festgelände von Familie Kuhne gleichzeitig aufhalten, besagt eine zentrale Hygiene-Auflage des Gesundheitsamtes. Auflagen betreffen auch die Wettkämpfe: Es dürfen nur Einzelkämpfer antreten, keine Teams.

Internationale Stars der Szene sind am Start

„Wir sind sehr froh, dass wir trotz der Erschwernisse die Veranstaltung durchführen können“, sagt Tim Martin Kuhne vom Veranstalter MacGregor, der als Deutscher Vize-Meister Organisator und Teilnehmer in einem ist. „Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe. Sie sind international besetzt. Mit dabei ist etwa Vladislav Tuláček, der tschechische Vize-Weltmeister. Den hatten wir noch nie in Prießnitz.“ Am Start sind unter anderem auch der Deutsche Meister Philipp Friedemann und die renommierte Schweizerin Stefanie Frey. Auch Athleten aus Belgien treten an in Disziplinen wie Baumstamm-Überschlag, Hammerwerfen und Steinstoßen - wobei die schwereren am Sonntag auf dem Programm stehen.

Erlös hilft schwerst kranken Kindern

Besucher sind am Sonnabend ab 10 Uhr willkommen. Eine Stunde später folgt der traditionelle Einmarsch der Athleten samt Eröffnungszeremonie. Die Wettkämpfe beginnen 11.30 Uhr. Der Start ist am Sonntag derselbe. Zum Rahmenprogramm – das anders ist als das Mitte der Woche in der LVZ irrtümlicherweise veröffentliche - gehören Marktstände, Bogenschießen, schottische Speisen und Getränke, eine Whisky-Verkostung aus 350 Sorten und natürlich Musik. Die Veranstalter unterstützen erneut schwerst kranke Kinder, die im Markkleeberger Kinderhospiz Bärenherz Leipzig betreut werden. Der Eintritt zum Festgelände ist frei.

Von es