Hilfe für Tierpark: Mundartbühne will Geithainer Gastspiel nachholen

Die Mundartbühne Borna will den Tierparkverein Geithain, der um die Wiedereröffnung seiner Anlage im Stadtpark ringt, unterstützen. Doch das Gastspiel der Ur-Sachsen mit dem Programm „Hammses schon geheert?“, für den 23. November in der Cafeteria des Seniorenheims Am Stadtpark Geithain geplant, konnte pandemie-bedingt nicht stattfinden. Der Erlös der Benefizveranstaltung, ein amüsantes einstündiges Programm im Lene-Voigt-Stil, war für den Verein gedacht.

Gemeinsames Ziel: Tierpark wieder öffnen

Thomas Lang, der stellvertretende Vereinsvorsitzende, ist ebenso enttäuscht über die Absage wie sicherlich viele Fans von Lene Voigt. „Wir bedauern das sehr, zumal ist es dort auch möglich gewesen wäre, etwas zu spenden oder Tierpatenschaften abzuschließen. Denn wir müssen gemeinsam das große Ziel erreichen, dass sich weiterhin kleine und große Besucher am Tierpark erfreuen können.“ Aber für alle Beteiligten stehe fest, dass es nachgeholt wird, wenn es die Situation zulässt.

Neue Gehege-Umzäunungen entstanden

Wegen der sachsenweiten Weihnachtsmarkt-Absage kann der Verein nun auch am ersten Adventswochenende nicht mit Glühwein und Roster Geld sammeln. Im Tierparkgelände selbst gehe es beim Bau neuer Gehege-Umzäunungen voran. „Neben den Ponys hat nun das Minischwein Blacky ein solch schickes Holzkonstrukt täglich vor Augen.“

In der Tierparkscheune wurde mit der Erneuerung der Seitenwände begonnen. Neue gebrauchte Küchenmöbel wurden für den Bar-Bereich angeschafft. Im Frühjahr sollen die Wände der Scheune innen weiß erstrahlen.

