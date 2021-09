Himmlische Heerscharen: Engel im Töpfermuseum Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Das Töpfermuseum Kohren-Sahlis bevölkern ab dem 1. Oktober „Himmlische Heerscharen“. So heißt die neue Sonderausstellung mit Objekten verschiedener Leihgeber, die Engel in den Mittelpunkt rückt. Zusammengestellt hat die Schau der Sammler Wolfgang Zumpe aus Leipzig. Er hat hier schon 2019 geschwämmelte Keramik (mit einer besonderen Schwamm-Technik verziert) gezeigt und im Sommer 2021 die Sonderausstellung „Liebe Leser...“ gestaltet.

Engel bis zum März zu sehen

Zur neuen Eröffnung am Freitag, 14 Uhr, ist Zumpe vor Ort, gern für ein Gespräch nach der Vernissage. Nicht vom Himmel hoch, aber aus der Obhut von Freunden und Bekannten und aus eigenem Bestand kommen die geflügelten Wesen, die zu der Schau arrangiert sind – auf Bildern, in Büchern, als Figuren und als DVD. Die Ausstellung ist bis 13. März zu sehen. In den Schließmonaten des Museums, Dezember und Januar, ist ein Besuch auf Anmeldung möglich.

Wie der Gestalter die Schau anpreist

Zumpe selbst schreibt zur Ankündigung „seines Werkes“: „...himmlische Heerscharen eben, deren Mitgliedern wir nur gelegentlich und zumeist nur einzeln begegnen. Allen voran, aus der Zeit, als Götter noch selbst flogen, Pegasos und der Held Bellerophontes im fortwährenden Kampf gegen das Böse. Ihnen folgen alte und junge, große und kleine Engel: tröstend, preisend, belehrend, schützend, siegend, erinnernd, erheiternd und, o Gott (gut, dass Putten zu Hause blieben), sogar nackend.

Solchen angesichts hege ich Zweifel, dass Engel geschlechtslos sind. Das behauptet nämlich mein Freund, ein malender und in der Ausstellung u. a. mit einem Engelsflügel präsenter Pfarrer, der es doch eigentlich wissen sollte.

»Das Engel«.

Wäre es nicht schade um die schönen Engelinnen? Schauen und urteilen Sie selbst“, lädt der Leipziger zum Besuch ein.

Von es/okz