Historische Schulstunden im Schloss Frohburg – humorvoll

Frohburg

Eine historische Schulstunde mit Schlossschullehrer Karsten Pietsch wird am 31. Juli im Schloss Frohburg angeboten. Darüber informiert Museumsleiterin Konstanze Jurzok. Bereits seit vielen Jahren „unterrichtet“ der Leipziger Schauspieler und Autor Interessenten und Bildungswillige, die neben dem Lerneffekt Spaß an heimatkundlichem Lernstoff haben.

Aufnahmeprüfung und Leistungskontrolle

Am Sonnabend ab 14 Uhr hält Pietsch auf humorvolle Weise öffentlich die Aufnahmeprüfung ab. 15.30 Uhr beginnt dann die Leistungskontrolle. Ein kleines Schulgeld ist zu zahlen. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 034348/5 15 63 sowie per E-Mail an schlossmuseumfrohburg@gmail.com. Die Lehrveranstaltungen werden entsprechend der gültigen Hygienevorschriften durchgeführt.

Von kh