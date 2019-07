Landkreis Leipzig

Es ist Ferienzeit und die Temperaturen sind weit über 30 Grad geklettert. Tausende Schulkinder strömen zur Abkühlung in die Freibäder der Region. Vor allem der Juni hatte es in sich und war einer der heißesten seit Jahrzehnten – das zeigt sich auch in den Besucherzahlen. 9204 Badegäste waren es allein in dem rekordverdächtigen Monat im Freibad Geithain, berichtet Uwe Krause, verantwortlicher Badangestellter der Veolia Bädergesellschaft. „Das war der beste Juni seit 2003“, so Krause zufrieden. Seit dem 27. Mai sind hier die Tore geöffnet und schon jetzt passierten rund 12 700 Gäste die Drehkreuze.

Kleinbothen zählt knapp 1200 Gäste in der Spitze

Etwas früher hatte die Saison im Muldentalbad in Kleinbothen begonnen. Hier zählten die Verantwortlichen seit dem 15. Mai bisher knapp 13 600 Besucher. Wie Veronika Langefeld, Facharbeiterin für Bäder und Betriebstechnik bei Veolia berichtet, ist der 30. Juni bisher am erfolgreichsten gewesen – mit 1186 Badegästen. Krause geht davon aus, dass dies eine überdurchschnittliche Badesaison werden kann, „aber die Zahlen von 2018 werden wir vermutlich nicht ganz erreichen.“ Es sei denn, die Temperaturen würden bis Ende August so hoch bleiben. „Vor allem für die Ferienkinder”, ergänzt Langefeld, „würde es mich freuen, wenn es weiter heiß bleibt.”

Zur Galerie Schwimmen, Sonnen, Rutschen, Spielen. So verbringen die Badegäste den Sommerferientag im Freibad:

Freibad Geithain feiert 50. Jubiläum

Der Höhepunkt der Bade-Saison war in Geithain in diesem Jahr ein ganz besonderes Event: Am 15. Juni feierte das Freibad 50. Geburtstag. „Das Bad war geschmückt, viele Gäste haben sich bei uns bedankt und es gab eine wunderbare Geburtstagstorte von unserem Gastro-Team”, blickt Krause zurück. Gemeinsam mit Egbert Montag bildet er die Stammbesetzung im Freibad und zieht ein sehr positives Zwischenfazit zum Sommer 2019.

Waldbad Naunhof noch bis 4. August geschlossen

Im Waldbad in Naunhof hingegen wird diese Saison höchstens einen Negativ-Rekord brechen, denn nach einer späten Eröffnung des Freibads am 1. Juli ist das Bad seit Montag, 22. Juli, schon wieder geschlossen. Eine Schwimmmeisterin wurde für längere Zeit krank; ihre zwei Kolleginnen befinden sich im Mutterschutz. Kurzfristig gelang es, mit Jörg Hackenschmidt aus Leipzig einen Ersatz zu finden. Doch der 47-jährige Schwimmmeister trat nun seinen lang geplanten Urlaub an, weshalb das Bad noch bis zum 4. August dicht bleibt. Danach haben die Kinder nur noch zwei Ferienwochen, um sich hier im Kühlen Nass auszutoben.

Schlechtes Timing: Über 35 Grad und das Waldbad Naunhof bleibt geschlossen. Quelle: Frank Schmidt

Naturfreibad Frohburg lockt mit vielen Events

Im Naturfreibad in Frohburg waren bisher rund 11 500 Besucher im künstlichen See des alten Steinbruchs schwimmen. „Trotz der großen Hitze für unser Freibad durchschnittliche Besucherzahlen“, ordnet Hermann Heinze, Leiter des Freibads, die Summe ein. Im Jahr 2018 hatte es hier rund 18 500 Besucher gegeben. Wenn sich die Sommer-Hitze noch lange hält, ist aber auch diese Zahl erreichbar, denn es steht noch so manches Event an. Unter anderem ein Freibadschachturnier, die öffentliche Probe der Feuerwehrkapelle und die Auftaktveranstaltung der Seniorensportwoche. Das größte Event hat das Naturfreibad aber schon hinter sich: Am 10. Juli wurde hier mit Hüpfburg, Schlauchbooten und Wasserspielen das Kinder- und Neptunfest veranstaltet.

Aktuelle Hitze treibt Badegäste in das Freibad Böhlitz

Das ehemalige „Bad der Jugend“, Anfang der 90-er Jahre umgebaut und modernisiert, heißt heute einfach nur Freibad Böhlitz bei Thallwitz. Ein Kleinod etwas außerhalb von Böhlitz gelegen und von viel Wald umgeben, zieht an normalen Tagen 600 bis 800 Badegäste an. Bei der aktuellen Hitze kommen oftmals knapp doppelt so viele Besucher und suchen Abkühlung und Schatten. „In diesem Jahr liegt der Rekord bei 1200 Badegästen am 30. Juni“, sagt Schwimmmeister Klaus Vogel stolz. Besuchermagneten sind bei aktuell 26 Grad Wassertemperatur eine 25-Meter-Bahn, ein Kinderbecken, ein Sprungbecken mit Drei-Meter- und Fünf-Meter-Turm sowie eine Rutsche. Weitere Vorzüge, so Vogel, seien viele schattige Plätze, aber auch eine schöne Sonnenliegewiese sowie moderne Sanitäranlagen.

Freibadfest als Höhepunkt der Saison

„Hier in Böhlitz ist es sehr familiär und wie auch in Wurzen sehr sauber. Außerdem ist das Bad in Böhlitz übersichtlich, sodass ich die Kinder immer im Blick habe – fast immer“, sagt Pia Kosubke aus Wurzen. Sollten die Knirpse doch mal zu weit rausschwimmen, hat neben dem 63-jährigen Schwimmmeister Vogel auch noch sein 28-jähriger Assistent Tassilo Thiele, von allen liebevoll Tasse genannt, ein Auge auf die Badegäste.

Doch das Freibad Böhlitz weiß mehr als nur Baden anzubieten. Am 24. August startet das traditionelle Freibadfest, zu dem auch Neptun erwartet wird. Übrigens wird der Meeresgott mit Matthias Böhner extra aus Thüringen anreisen.

Von Tilman Kortenhaus und Frank Schmidt