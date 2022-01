Hohe Hürden für Fusion der Wasserverbände in der Region Borna

Borna

Rund um Borna gibt es zwei kommunale Zweckverbände, mit denen es die Bürger für die Lieferung von Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers zu tun haben. Ihre Territorien greifen ineinander und sind teils deckungsgleich, die Kunden sind zum großen Teil dieselben, und einer der beiden Verbände organisiert für einen Teil der Kunden sogar beides. Da sehen manche Akteure und Beobachter Einsparpotenziale, die den Verbrauchern zwischen Pegau, Rötha, Regis-Breitingen und Frohburg zugutekommen könnten.

Prüfung von Hürden, Kosten und Folgen einer Fusion

Deswegen kam aus dem Stadtrat von Borna das Ansinnen, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) und der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain doch Möglichkeiten eines Zusammenschlusses ins Auge fassen mögen. Das war im Dezember 2019.

Erst fast ein Jahr später waren sich die zwei Verbände darin einig, eine Arbeitsgruppe ausloten zu lassen, ob und wie eine Fusion möglich wäre. Zunächst sollten die kommunalrechtliche Sicht beleuchtet werden, erst danach die wirtschaftlichen Aspekte, also Kosten und spätere Effekte einer Vereinigung. Wären danach alle Daumen oben, sollte es an organisatorische Fragen gehen.

Beitragsrückzahlungen könnten im Raum stehen

Nun könnte es passieren, dass schon nach der ersten Stufe des Prüfungsmarathons Schluss ist. Denn aus kommunalrechtlicher Sicht sind die Hürden durchaus hoch. Zwar ist in der Zusammenfassung des Abschlussberichtes, die der LVZ vorliegt, davon die Rede, dass ein Zusammenschluss der Verbände „grundsätzlich möglich“ wäre.

Allerdings gibt es zwischen den Verbänden Unterschiede bei der Erhebung von Beiträgen für den Anschluss von Grundstücken. Das könnte die Sache kompliziert und teuer machen. Würde es doch bei einer Vereinigung dazu führen, dass eine Ungleichbehandlung besteht. Dann könnten für das neue Verbandsgebilde plötzlich Rückzahlungen an Verbraucher im Raum stehen.

Zwischenbeschluss der Kommunalparlamente

In dieser Situation ist noch offen, ob die Verbände auf dem Weg zu einer möglichen Fusion überhaupt weitermachen. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke), die Vorsitzende des ZBL, will die Flinte offenbar nicht gleich ins Korn werfen. „Wir haben nie gesagt, dass es leicht wird. Aber es ist möglich“, sagt sie der LVZ.

Für sie ist der Weg jetzt der, dass die Verbandsräte, also vor allem die Bürgermeister der Mitgliedskommunen, sich mit ihren Stadt- und Gemeinderäten besprechen und deren Votum darüber einholen, ob der nächste Schritt der Fusions-Prüfung gegangen werden soll.

Zweifel an Einspareffekten

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) will vor einer Entscheidung in seinem Stadtrat gern noch eine Bewertung der Verbandsführungen hören. Zum Gutachten sagt er: „Das hört sich alles sehr kompliziert an.“ Wenn eine Fusion einfach zu machen ist und nicht „wahnsinnig viel Geld“ kostet, sei er dafür. Nicht aber, wenn der Zusammenschluss eine „unendliche“ und obendrein noch teure Geschichte wird.

Thomas Hellriegel (CDU), Bürgermeister von Neukieritzsch, war schon am Anfang eher ein Warner vor all zu forschen Vereinigungsbekundungen. Auch jetzt rät er dazu, dass sich die Bürgermeister beider Verbände miteinander besprechen und zu einer Einschätzung kommen, ob es sinnvoll ist, „hier noch Arbeit und Geld reinzustecken“.

Warten auf Bewertung vom Landratsamt

Hellriegels Groitzscher Amtskollege Maik Kunze (CDU) findet: „Es ist alles zu begrüßen, was zu Synergien führt.“ Ob es in diesem Falle aber wirklich Einspareffekte gibt, daran hegt er offenbar Zweifel. Er will jetzt gern eine Bewertung der Rechtsaufsichtsbehörde, also des Landratsamtes.

Der Behörde, das sagt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt der LVZ, liegt das Gutachten vor. Man stimme jetzt einen Gesprächstermin ab. Erst danach, so Lindstedt, würden die Verbände darüber diskutieren und entscheiden, ob das Projekt Verbands-Fusion fortgeführt oder eingestellt wird.

