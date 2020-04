Hopfen und Waldmeister – Hopfgartner Rittergutsbrauerei erfindet „Grüne Fee“

Frohburg/Hopfgarten

Wenn die „Grüne Fee“ den Sudkessel der Hopfgartener Rittergutsbrauerei verlässt, um auf Flaschen gezogen zu werden, erwartet Bierfreunde eine Gaumenfreude. Obwohl das exklusive Getränk kein Bier ist. Der Waldmeister vor allem, aber auch Zutaten wie Holunderblüten, Zitrone und Koriander stehen dem Reglement des Deutschen Reinheitsgebotes entgegen, das für ein Bier nur Wasser, Malz, Hefe und Hopfen zulässt. Die Brau-Familie Kräcker und Tilo Jänichen, Bornaer Gesellschafter der Ritterguts-Gose GmbH, hält das nicht ab von ihrer ersten geschmackvoll-prozenthaltigen Kooperation.

Tilo Jänichen bei der pH-Wert Messung. Quelle: Jens Paul Taubert

Waldmeister: Viel genutzt, mitunter verkannt

„Ich liebe Mai-Bowle. Davon lassen wir uns ein bisschen inspirieren“, sagt Tilo Jänichen und inhaliert die Aromen, die aus dem Kesselchen aufsteigen. Darin das würzige Kraut, das jetzt wieder in Gärten, Park und Wäldern sprießt und das seit Jahrhunderten in der Heilkunde und als Zusatz nicht nur zu Getränken geschätzt wird - oder kritisch beäugt wie in jenen DDR-Jahren, als Waldmeister-Limonade nicht mehr im Handel war. „Im Streitwald gepflückt bei Mondlicht, sonst fehlt das Aroma“, versichert Oliver Kräcker mit Augenzwinkern.

Oliver Kräcker beim Maischen. Quelle: Jens Paul Taubert

Gose-Brauer setzt auf Familienbetrieb aus Frohburg

Dass der Gose-Brauer, der üblicherweise in Reichenbrand bei Chemnitz produziert, und der junge Hopfgartner Familienbetrieb sich zusammen tun, liegt nicht zuletzt an der angepeilten Menge von nur 300 Litern. Jänichen: „Das kann ich nicht auf einer großen Anlage machen. Und Waldmeister für noch mehr kriegte man auch nicht zusammen.“ Ende vergangener Woche setzten beide den Sud an: Wasser, Malze aus Gerste und Weizen, Haferflocken (“Zum Cremigmachen.“), verschiedene Hopfen und Aromahopfen - und all die schon genannten Ingredienzien. Nach der drei, vier Tage währenden Hauptgärung kommt das Getränk zur Reifung bei zwei Grad Celsius in einen Tank. Nach drei, vier Wochen kann abgefüllt werden - ergibt summa summarum 600 Flaschen. Alkoholgehalt fünf Prozent.

Rezept für Weihnachtsbier ist schon fertig

„Als wir begannen, war Corona noch kein Thema“, sagt Oliver Kräcker. Doch etwas Neues müsse man immer wieder kreieren; allein mit klassischem Pils könne man sich nicht behaupten. 2015 hatte die Familie, die sich im Haupterwerb mit der Reparatur von Fahrzeugen befasst, eine seit 1936 ruhende Brautradition in dem Frohburger Ortsteil wieder aufleben lassen. Seither gibt es Pale Ale, Festbier, Schwarzes, Maibock und anderes ab Hof und in einigen Märkten in der Region. „Jetzt planen wir ein Weihnachtsbier. Das Rezept ist schon fertig“, so der Junior. Auf ein alkoholfreies Gerstengetränk müssen Bierfreunde aber noch warten: „Das müssten wir pasteurisieren. Dafür fehlen uns die Möglichkeiten.“

Von Ekkehard Schulreich