Frohburg/Hopfgarten

Gern hätten Kräckers mit Landrat Henry Graichen ( CDU) auf ihr neues Festgetränk angestoßen, doch Graichen musste seine Ende vergangener Woche seine geplanten Besuche in Unternehmen in Threna, Buchheim und Hopfgarten kurzfristig stornieren – der Ministerpräsident rief die Landräte nach Dresden. Das war nicht verhandelbar.

Jahresend-Figuren und alkoholisches Gärgetränk

Nicht verhandelbar ist ebenso, dass die neueste Kreation aus der Kräcker’schen Schloss- und Familienbrauerei in Hopfgarten kein Bier im Sinne des Deutschen Reinheitsgebotes ist. Aus Kalkül, denn es soll weihnachtlich schmecken, und dazu tragen unter anderem Orangenschale, Zimt und Nelken bei. Auf dem Etikett, das Rudi, der Elch mit der frostroten Nase ziert, steht deshalb ein Begriff, der in seiner Poesie Ältere an vergangene Zeiten erinnert – an Weihnachtsfeste mit geflügelten Jahresend-Figuren: alkoholisches Gärgetränk. Da prickelt schon das Wort auf der Zunge.

Braumeister Oliver „Rudi“ experimentiert gern

„Voriges Jahr haben wir eine kleine Charge gemacht. Die hat vorn und hinten nicht gereicht“, sagt Braumeister Oliver Kräcker. Kein Wunder, es waren nur 50 Liter. Was er seinerzeit untergärig probierte, setzte er jetzt obergärig an: „Das Rezept ist ein bisschen anders. Ich experimentiere gern.“ Das Ergebnis wird jetzt auf Flaschen gezogen, kommt in einige Geschäfte im Umkreis von 20 Kilometern und ist vor Ort im Brauerei-Laden zu haben, der seit dem Sommer geöffnet ist. Hier gibt es auch einen auf Bockbier gründenden Winterlikör.

Keine Feste, weniger Absatz

Brauen zu Zeiten von Corona ist komplizierter als mancher denkt. „Das Hauptproblem sind die vielen Feste, die in diesem Jahr abgesagt wurden. Keiner hat unseren Bierwagen geordert“, sagt Ramona Kräcker, die mit ihrem Mann Gerd das Hopfgartener Brau-Trio komplettiert. Keine Dorffeste, kein Männertag, kein Oktoberfest, nur wenige private Feiern, die mit Fassware verproviantiert werden wollten. Die Schließung der Gasthäuser, die das Hopfgartener Bier ausschenken, tat ein Übriges, um die Bilanz zu schmälern. Die Laune wirklich drücken können diese Widrigkeiten nicht. In den Räumen der nach Jahrzehnten wiederbelebten Schlossbrauerei ist immer wieder auch Neues im Kessel. Und der Laden funktioniere, sagt Ramona Kräcker: „Da halten nicht nur Durchfahrende. Viele kommen zielgerichtet zu uns, sogar aus Leipzig.“

Von Ekkehard Schulreich