Idee: Parkhaus bauen am Geithainer Bahnhof

Dass sich Geithain vom Bau eines Parkdecks am Bahnhof verabschiedet und stattdessen gegenüber auf dem einst von der Verkehrspolizei genutzten Areal zusätzliche Stellplätze für Pkws schaffen will, hält Jochen Dietrich aus Narsdorf für richtig. „Das wäre aber vor allem in der Bauphase problematisch. Denn solange über dem Parkplatz ein Deck gebaut wird, wird darunter kaum jemand parken dürfen.“ Dass die Stellplätze für Pendler gebraucht würden, stehe außer Frage. Bedauerlich sei, dass es der Kommune verwehrt wurde, ein halbes Hundert in Narsdorf zu schaffen. Hier werden noch in diesem Jahr immerhin knapp zwei Dutzend fertig gestellt, um die Park-Misere zu mindern.

Park-Kapazitäten werden benötigt

Pkws am Bahnhof in Etagen übereinander abzustellen, sei trotzdem zu erwägen, meint Dietrich. Bereits im März habe er in einem Brief an das Geithainer Rathaus den Vorschlag gemacht, ein Parkhaus zu bauen – an der Stelle der alten Bahnmeisterei. Das würde auch auf längere Sicht – Ausbau der Bahnstrecke Leipzig– Geithain– Chemnitz 2027/2028 – ausreichend Kapazitäten schaffen. Konzipiere man ein schlichtes Gebäude ohne Aufzüge und lediglich im Erdgeschoss barrierefrei, sollten sich Bau- und Betriebskosten im Rahmen halten. Andere Kommunen, etwa in Bayern, zeigten, dass das funktionieren könne. Leider habe er damals keine Antwort erhalten.

Früheres Polizeigebäude wird abgerissen

Da das Gebäude mit seiner inzwischen sattgrün getünchten Immobilie von Jugendlichen genutzt wird und sich nicht im Eigentum der Stadt befindet, lasse sich diese Überlegung doch gut und gern auf das Grundstück vis a vis übertragen, dass die Kommune jetzt kaufen, beräumen und neu gestalten wolle, so Dietrich: „Das sollte man mal prüfen.“ Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung den Kauf des Ex-Polizeigebäudes beschlossen. Es soll bis Ende Februar samt Garagen und Nebengelassen abgerissen werden. Dafür setzt die Stadt auf eine hohe Förderung vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig. Möglichst zeitnah, so Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), sollen die Parkplätze geplant und gebaut werden.

Von Ekkehard Schulreich