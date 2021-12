Im Geithainer Impf-Zentrum wird bald die erste Spritze gesetzt

Geithain

Testen? – In Geithain ist das längst möglich. Und impfen? – Demnächst und für längere Zeit. Nicht nur für die Geithainer selbst, sondern ausdrücklich für alle Menschen aus der Region von Bad Lausick bis Penig, Frohburg bis Rochlitz schaffen die Stadtverwaltung und der Geithainer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ein neues Angebot. Während das Bürgerhaus Testzentrum bleibt, avanciert das Kinder- und Jugendhaus Rosental zum Impfzentrum – und das voraussichtlich schon ab 27. Dezember.

Rudolph: Wichtig in der heutigen Zeit

„Im Internet kann man einen Termin vereinbaren, sodass keine Wartezeit entsteht. Und ich möchte, dass wir möglichst eine Impfstoff-Reserve für Unangemeldete vorhalten, damit niemand weggeschickt wird“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die Termine des mobilen Impf-Teams im Bürgerhaus hätten gezeigt, dass das Interesse groß sei. Es liege deshalb durchaus in der kommunalen Verantwortung, dieses Angebot auszubauen, zumal wenn man mit dem Geithainer DRK einen versierten Partner an der Seite habe. Noch vor Weihnachten richte der Bauhof die Räume im Rosental her. Den Betrieb selbst – geöffnet ist dann von Montag bis Sonnabend – unterstütze die Stadtverwaltung personell, und sie stelle das Haus kostenlos zur Verfügung, so Rudolph: „Das kostet uns eine Menge Kohle, aber es ist wichtig in der heutigen Zeit.“

Ein Testzentrum im Bürgerhaus Geithain betreibt das DRK schon lange - hier testen Susan Braatz (links) und Silke Fischer Wolfgang Fischer. Nach Weihnachten soll im Rosental ein stationäres Impfangebot hinzukommen. Quelle: Jens Paul Taubert

Naumann: Arbeiten mit Hochdruck

Das sieht Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes, nicht anders: „Wir möchten den Bürgern vor Ort ein Angebot machen, ohne lange Wege, ohne Warten und nicht auf wenige Tage beschränkt.“ Man arbeite mit Hochdruck daran, die technischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um am 27. Dezember starten zu können. Ursprünglich hatte man Anfang Januar ins Auge gefasst. Geimpft werde dann montags bis sonnabends von 9 bis 17 Uhr. Termine kann man auch im Internet vereinbaren, sobald das neue Impfzentrum freigeschaltet ist.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Helfer für das Impfzentrum gesucht

Um das hohe Pensum im Rosental absichern, sucht das DRK Unterstützer, gern auch mit Grundkenntnissen am Computer. Sie werden bei Datenaufnahme und -abgleich eingesetzt, aber auch bei der Betreuung der zu Impfenden. Wer helfen möchte, schreibt eine Mail an info@drkgeithain.de oder meldet sich telefonisch unter 034341/3030.

https://sachsen.impfterminvergabe.de/

Von Ekkehard Schulreich