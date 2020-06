Landkreis Leipzig

Corona hat auch Auswirkungen auf einen Bereich, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde: den Altkleidermarkt. Wohin mit dem ausgeblichenen Pullover oder der zu engen Hose? Diese Frage stellt sich derzeit in etlichen Landkreis-Kommunen. Denn Altkleidercontainer sind vielerorts vollgestopft, abgesperrt oder gar nicht mehr auffindbar.

Das DRK Muldental hat bereits kurzen Prozess gemacht: „Leider sind wir auf Grund der Umstände gezwungen, die Altkleidersammlung vorerst einzustellen“, teilte DRK-Pressesprecher Daniel Kemp mit. Der Kreisverband zog sämtliche Behälter, in denen sonst ausrangierte Sachen landen, ab. „Corona fällt uns auch hier auf die Füße“, bedauert Kemp. Denn die Pandemie habe dazu geführt, dass Lieferketten weltweit eingebrochen seien. „Zwar nutzen wir einen Großteil der Sachen, um über unsere Kleiderkammern Bedürftige zu versorgen. Aber ein Teil der Ware geht auch an Händler, die derzeit nichts mehr abnehmen.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Altkleider gehen sonst um den halben Erdball

Die Ware, die man sonst in Wurzen, Grimma oder anderswo einwirft und die vom DRK nicht selbst verwendet wird, geht unter normalen Umständen um den halben Erdball. Abgetragene Kleidung, mit der sich nach Angaben des Fachverbandes Textilrecycling (FTR) sonst gutes Geld verdienen lässt, ist derzeit aber nichts mehr wert. „Der Preis für Alttextilien ist ins Bodenlose gefallen“, heißt es beim zuständigen Branchenverband. Dafür gebe es mehrere Gründe. So werde in Second-Hand-Läden in Osteuropa, Südamerika oder Afrika derzeit wegen geschlossener Geschäfte nichts mehr verkauft. Damit falle ausgerechnet der Absatz derjenigen Sortimente weg, der sonst das meiste einspielt.

Das örtliche DRK sitzt in diesem weltumspannenden Markt am kürzeren Hebel. „Auch unsere Lagerkapazitäten sind natürlich begrenzt“, erklärt Kemp. „Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.“ Auch der zunehmende Anteil von Sachen, die man nur noch als Lumpen bezeichnen kann, machte dem Muldentaler DRK zu schaffen. „Auch um die Container herum wurde zunehmend Müll abgelagert, weshalb uns die Sache mehr Aufwand als Nutzen beschert hat.“ Etwa 70 Prozent der eingeworfenen Kleidung sei zuletzt kaputt oder massiv verschmutzt gewesen.

Spende, die nicht mehr ankommt Kommentar von Simone Prenzel Eben noch da, plötzlich verschwunden: Zahlreiche Bürger reiben sich derzeit verwundert die Augen angesichts verschwundener Kleidercontainer. Während im Homeoffice Zeit blieb, mal so richtig den Kleiderschrank auszumisten, gebricht es derzeit an Spendenmöglichkeiten. Damit die Lager nicht überlaufen, haben einige Organisationen an der Quelle angesetzt und ihre Sammelcontainer notgedrungen abgebaut. Keine schöne Situation, schließlich möchten doch etliche Bürger mit ihrer Kleiderspende etwas Gutes tun und Bedürftigen helfen. Etliche karitative Sammler, darunter die DRK-Kreisverbände Muldental und Geithain, haben jedoch auch auf diesem Gebiet vor Corona die Waffen gestreckt. Die Pandemie ließ den Alttextilienmarkt kollabieren. Schon in der Vergangenheit gingen die Erlöse in diesem weltweiten Geschäft zurück. Jetzt nehmen die Sortierer den örtlichen DRK gar keine Ware mehr ab, weil sie damit kein Geld mehr verdienen. Schuld ist allerdings nicht nur Corona, sondern auch Schmuddelkinder, die die Kleiderbox mit einer Mülltonne verwechseln. Der ständig nachlassende Anteil an gut erhaltener Second-Hand-Ware ist deshalb ein weiterer Grund, der wohltätige Organisationen zunehmend vom Kleidergeschäft abschreckt. Schließlich kann es nicht sein, dass sie damit mehr Aufwand als Nutzen haben. Branchenvertreter der Alttextilwirtschaft malen bereits ein Schreckgespenst an die Wand: Sollte der Markt weiter an Attraktivität verlieren, wird der Verbraucher womöglich bald etwas dafür zahlen müssen, seinen letzten Fummel loszuwerden. Schließlich trägt der Trend zu Fast Fashion - der immer schnelleren Aufeinanderfolge von Billig-Kollektionen – dazu bei, dass die Altkleiderberge weiter wachsen. Und das drückt bekanntlich ebenfalls den Preis.

Geithainer DRK wird Sachen bei Händlern nicht mehr los

Mit den kollabierten Lieferketten kämpft auch das DRK Geithain. „Der Markt ist durch Corona eingebrochen“, musste auch Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann feststellen. Bereits seit 2010 betreibt der Kreisverband einen Kleidershop in der Geithainer Innenstadt. In dem Geschäft in der Chemnitzer Straße finden Bedürftige eine Auswahl an Textilien, die normalerweise aus den Kleidercontainern stammt. „Einen Teil der Ware verkaufen wir sonst an Händler, um den Shop zu unterhalten. Doch derzeit nimmt uns niemand die Sachen ab“, berichtet die Geschäftsführerin.

Lesen Sie auch

Als Konsequenz zog der Kreisverband seine Behälter an 35 Standorten zwischen Geithain, Frohburg und Bad Lausick ab. „Sonst“, macht Heidrun Naumann klar, „wären uns die Mengen über den Kopf gewachsen.“ Die Zeit wird nun genutzt, die Container aufzumöbeln, zu reinigen und mit frischer Farbe zu versehen. Bis sich die Lage wieder normalisiert, bietet das DRK an, sehr gut erhaltene Spenden für den Kleidershop auch abzuholen (Telefon 034341/30335).

DRK Leipzig-Land leert Container nach wie vor

Das Problem überfüllter oder abgezogener Container trifft dabei längst nicht alle Kommunen. Der DRK-Kreisverband Leipzig-Land leert seine rund 60 Container zwischen Borna und Schkeuditz nach wie vor. „Wir haben noch Lagerkapazitäten und können das noch bewältigten“, informiert Sprecherin Kristina Krüger.

Vergleichsweise entspannt ist die Situation offenbar auch in Borsdorf. „Nach Ausschreibung der Leistung auf öffentlichen Flächen haben wir dafür nur noch ein Unternehmen gebunden“, berichtet Tino Doberenz vom Ordnungsamt der Gemeinde. „Wenn es Probleme gibt, müssen wir uns somit nur noch an einen Ansprechpartner wenden.“ Die zehn Container auf kommunalen Flächen würden nach Beobachtung des Rathauses zwar mit leichter Verzögerung, aber dennoch regelmäßig geleert. „Allerdings“, so Doberenz, „nimmt der Anteil minderwertiger Textilien immer weiter zu, was die Erlöse der Sammler trübt.“

Von Simone Prenzel