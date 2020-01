Immer weniger Rauchschwalben im Kohrener Land

Frohburg

Träfe die Volksweisheit zu, nach der eine Schwalbe noch keinen Sommer mache, man hätte sich warm anziehen müssen anno 2019. Das Gegenteil war der Fall: Das Jahr 2019 „war eines der schlechtesten Schwalben-Jahre in der Region“, sagt Tomas Brückmann. Der Experte der Grünen Liga schaut zurück auf den Zeitraum seit Beginn der systematischen Beobachtung und Erfassung der Rauchschwalben im Kohrener Land seit der Jahrtausendwende.

An einzelnen Brutplätzen, so in Höfen in Neuhof und Wüstenhain, habe man viele Brutpaare gezählt. Auch habe es mehr Insekten, Nahrungsgrundlage für diese Vögel, gegeben als im extrem trockenen Jahr 2018. Insgesamt aber sei das Brutgeschehen deutlich gebremst gewesen.

Geo-Lokatoren sollen Aufschluss geben

Knapp 400 Vögel und weitere 100 Jungvögel wurden im Kohrener Land neu beringt. 46 Rauchschwalben, die in den Vorjahren hier markiert wurden, fand man in der Region wieder. Zwei Vögel, das war ablesbar, brüteten in Wenigossa demnach seit einem halben Jahrzehnt immer wieder.

An den Eschefelder Teiche wurden über 300 Vögel beringt. Quelle: Ernst Paul Dörfler

Ein Zeichen für Standort-Treue. 22 Tiere wurden mit winzigen Geo-Lokatoren bestückt. Deren Anschaffung ermögliche die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig. Brückmann: „Wir hoffen, dass wir 2020 möglichst viele Altvögel fangen können, um ihre Zugrouten auslesen zu können.“

Plaketten für Schwalben-Freunde

Nicht nur in den Gehöften, auch am Schlafplatz Eschefelder Teiche wurden Vögel beringt – 344 Rauch- und 15 Uferschwalben. Festgestellt wurde außerdem eine Schwalbe, die einige Zeit zuvor in Jüterbog eingefangen worden war. Eine andere, 2017 im Teichgebiet beringt, wurde in der Südschweiz entdeckt. Die Grüne Liga hat auch bäuerliche Anwesen markiert, wo Schwalben seit vielen Jahren willkommen sind. 27 Höfe erhielten die Plakette im vergangenen Jahr.

Lesen Sie auch: Rauchschwalben nehmen Kurs auf das Kohrener Land

Gefahr für Rauchschwalben aus dem Kohrener Land in Afrika

Im Kohrener Land leben immer weniger Rauchschwalben

Unterstützung für Projekt in Afrika

Neu ist, dass sich die Schwalben-Freunde gemeinsam mit dem Nabu-Bundesverband dafür engagieren, die Situation für die Tiere in ihren angestammten Überwinterungsgebieten zu verbessern. Dank Spenden wurden in einen Nationalpark im Grenzgebiet zwischen Nigeria und Kamerun Feuerschneisen geschlagen, um Schlafplätze vor Brandrodung zu schützen.

Den Rauchschwalben geht es derzeit nicht gut:.Ihr Bestand ist seit Jahren rückläufig. Quelle: gloger

Zudem wurden Schwalben beringt, und man habe Einfluss genommen auf die Ernährungsgewohnheiten der dort heimischen Menschen. Für die nämlich seien Schwalben eine geschätzte Delikatesse. „Diese Aktionen möchten wir gerne fortsetzen und sind dankbar für jede Unterstützung“, so Tomas Brückmann.

Mit Blick auf das Schwalben-Jahr 2020 seine Bitte: Nester, die abzufallen drohen, sollte man schon jetzt mit Nisthilfen versehen und damit sichern. Außerdem der Wunsch: „Weniger Pestizide in der Landwirtschaft und damit mehr Insekten für die Schwalben.“

www.rauchschwalben.info, Spendenkonto DE57 8605 5592 1100 0224 45 ( Sparkasse Leipzig), Kennwort Rauchschwalbe

Von Ekkehard Schulreich