Impfpflicht: Landkreis Leipzig rechnet mit mehreren tausend Einzelfallprüfungen

Landkreis Leipzig

Der 15. März rückt näher – und damit der Zeitpunkt, bis zu dem sich Mitarbeiter in Gesundheit und Pflege gegen Corona impfen lassen müssen. Sonst droht ihnen der Verlust des Arbeitsplatzes. Womit gleichzeitig Engpässe in der Versorgung kranker und hilfebedürftiger Menschen erwartet werden. „Im Landkreis Leipzig wird davon ausgegangen, dass es voraussichtlich mehrere Tausend Einzelfallprüfungen geben muss“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes.

Noch kein abschließender Überblick

Den Beschluss des Bundestages hat das Gesundheitsamt des Landkreises vor Ort umzusetzen, dessen Mitarbeiter im Übrigen selbst der Impfpflicht unterliegen. Noch gibt es keinen abschließenden Überblick über die Höhe der Impfquote im Gesundheits- und Pflegebereich, so Laux. Erst ab 16. März müssten Arbeitgeber ungeimpfte Mitarbeiter an das Gesundheitsamt melden.

Landrat Henry Graichen (CDU) hatte sich in den vergangenen Tagen mit Amtskollegen intensiv zum Thema ausgetauscht. Der Sächsische Landkreistag hatte nach einem Treffen zu Wochenbeginn deutlich gemacht, dass für Ungeimpfte zum 16. März nicht automatisch ein Tätigkeitsverbot in den betroffenen Einrichtungen gilt.

„Vielmehr hat der Gesetzgeber die Letztentscheidung in die Abwägung der Gesundheitsämter vor Ort gestellt. Diese müssen insbesondere abwägen, welche Auswirkungen zum Beispiel das Aussprechen eines Tätigkeitsverbots auf die regionale Versorgungssicherheit haben würde“, so Frank Vogel, Präsident des Sächsischen Landkreistages.

Landkreis Leipzig erwartet Erlass bis Mitte Februar

Der Landkreis Leipzig hatte bereits vor einigen Tagen betont, dass es aufwendige Einzelfallprüfungen geben wird. Mit Spannung wird in den sächsischen Gesundheitsämtern nun eine Entscheidungsgrundlage erwartet, wie der Ermessensspielraum zu handhaben ist, den das Gesetz den Landkreisen einräumt. „Sachsens Gesundheitsministerin hat diesen Erlass für die zweite Februarwoche in Aussicht gestellt“, so Laux.

Köpping stellte am Freitag auch klar, dass die Sicherstellung der Versorgung der Menschen – nicht nur in den Alten- und Pflegeeinrichtungen – oberste Priorität hat. Dazu sei die Verständigung über Umsetzungsregelungen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, den Gesundheitsämtern, Verbänden und betroffenen Einrichtungen notwendig. Dazu werde es in der kommenden Woche weitere Gespräche geben.

Von Simone Prenzel