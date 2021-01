Landkreis Leipzig

Alles dauert nur wenige Sekunden: Oberarm freimachen, desinfizieren, Spritze setzen. Ein Vorgang, der auch im Landkreis Leipzig zur täglichen Routine werden soll. Am Montag nahm das Impfzentrum im ehemaligen Aldi-Markt in der Oststraße in Borna seinen Betrieb auf. Wo sich noch vor kurzem Nudelpackungen und Klopapierrollen stapelten, stampfte der DRK-Kreisverband Leipzig-Land binnen weniger Tage die improvisierte Anlaufstelle für den Landkreis Leipzig aus dem Boden.

Ohne Termin kommt niemand rein

Schon auf dem ehemaligen Supermarkt-Parkplatz weist ein großes Schild auf das Impfzentrum hin. Niemand ohne Termin kommt weiter als bis zur Eingangspforte. Gleich hinter der Schiebetür steht ein Empfangstresen, an dem ein erster Check stattfindet: Ist man überhaupt angemeldet? Was aktuell nur auf Mitarbeiter von Pflege- und Rettungsdiensten zutreffen dürfte. Ist man frei von Symptomen? Hat man Personal- und Impfausweis dabei? Eventuell auch Herzpass, Diabetikerausweis und Medikamentenliste? Ist der Anamnesebogen komplett, der zuvor per Post zugestellt wird?

Wer diese Angaben zu Hause noch nicht vollständig ausgefüllt hat, kann an einer Biertischgarnitur Platz nehmen: „Hier besteht die Möglichkeit, noch letzte Daten einzutragen“, erläutert Olaf Kühling. Der Leiter des Geschäftsbereichs Verbandsarbeit des DRK Leipzig-Land hat seit Mitte Dezember die Logistik maßgeblich mit aufgebaut. Gemeinsam mit DRK-Geschäftsführer Jens Bruske führt er am Dienstag Pressevertreter durch die Räume. „Schön wäre natürlich, wenn die Betroffenen alle Unterlagen schon vollständig ausgefüllt mitbringen. Dann geht es schneller.“

Im ehemaligen Aldi sind acht Impfkabinen entstanden

Insgesamt sind in dem einstigen Discounter acht Impfkabinen entstanden, die sich auf zwei Impfstrecken aufteilen. Nach dem Empfangstresen führt der Parcours weiter zu zwei Infoschaltern – auch die mit Plexiglas abgeschirmt. „Hier melden sich die Impflinge an. Es wird noch einmal überprüft, ob der vergebene Termin stimmt. Außerdem wird die Krankenkarte eingelesen“, erläutert Kühling den Job, den aktuell zwei Bundeswehr-Angehörige übernehmen. Auf dem gesamten Weg durchs Impfzenturm begleitet die Betroffenen ein Laufzettel. Neben Name und Termin sind hier die geimpfte Substanz, die Charge und bereits der zweite Impftermin vermerkt. „Es ist ganz wichtig, dass man den zweiten Termin im gleichen Impfzentrum wahrnimmt“, erläutert Olaf Kühling. Eine Software dokumentiert den gesamten Prozess und meldet die Zahl der Geimpften automatisch ans Robert-Koch-Institut. Wichtig: Keiner verlässt den Aldi-Markt ohne zu wissen, wann er zur Zweitimpfung zu erscheinen hat.

Bevor der Piks gesetzt wird, muss man kurz im Wartebereich Platz nehmen. Von diesem Sektor gehen zwei Türen ab, hinter denen Ärzte die Impftauglichkeit feststellen und letzte Fragen klären. Die Impfung selbst erfolgt in einer der acht Kabinen. Deren Ausstattung fällt spartanisch aus: Tisch, Stühle, Desinfektionsspender, in einigen Abteilen steht auch eine Liege.

Impfstoff muss wie ein rohes Ei behandelt werden

Das rare Gut selbst, auf dem so viel Hoffnung ruht, wird dem DRK vom sächsischen Zentrallager geliefert. Hat der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer, der bisher als einziger ankommt, erst mal die Kühlung von unter minus 70 Grad verlassen, muss er wie ein rohes Ei behandelt werden. „Bei uns kommt der Stoff in Fläschen an und wandert in den Medizinkühlschrank. Dann wird er noch einmal mit einer Kochsalzlösung versetzt und auf Einzelspritzen aufgezogen. Im Anschluss soll er so wenig wie möglich bewegt werden“, erläutert Kühling. Um das zu garantieren, ist der Raum zur Aufbereitung der Impfdosen in der Mitte des Marktes angeordnet. So wird der kürzeste Wege zu allen acht Kabinen gewährleistet. „Auch ein Erste-Hilfe-Raum steht zur Verfügung, falls es zu allergischen Reaktionen kommt“, ergänzt Olaf Kühling. Nach dem Piks schließt sich ein Ruhebereich an. Hier verweilen die Impflinge etwa 15 bis 30 Minuten zur Beobachtung und zu ihrer eigenen Sicherheit, bevor sie das Zentrum wieder verlassen. Alles passiert im Einbahnstraßensystem.

Zur Galerie Im Impfzentrum Borna werden seit Wochenbeginn die ersten Mitarbeiter von Rettungsdiensten sowie ambulanten Pflegediensten gegen Corona geimpft. Das DRK lud am Dienstag zu einem ersten Presse-Rundgang ein.

Borna will täglich 400 Menschen impfen

Bei genügend Impfstoff können laut DRK in Borna 400 Menschen täglich immunisiert werden. Doch noch läuft der Laden nicht wie am Fließband. „In der Anfangsphase stehen dem Impfzentrum Borna täglich nur 190 Impfdosen zur Verfügung“, erklärt DRK-Geschäftsführer Bruske. Davon werden 100 von einem mobilen Impfteam in Pflegeheimen verimpft, lediglich 90 stehen für Impfungen im ehemaligen Aldi-Markt bereit. Knackpunkt bleibt bis auf Weiteres die Logistik. „Die Impfungen sind in Sachsen schleppend angelaufen“, räumt Bruske ein. „Nach wie vor fehlt es an genügend Impfstoff.“ Was sich vom DRK aber auch nicht beeinflussen lasse. Man stehe aber Gewehr bei Fuß, auch Volllast zu fahren und beide Impfstrecken in Betrieb zu nehmen. Geöffnet ist das Impfzentrun an sieben Tagen die Woche: montags bis freitags von 8 bis 18 sowie samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr.

Um insbesondere die Pflegeeinrichtungen als erste zu versorgen, soll demnächst ein zweites mobiles Team ausschwärmen. Bislang wurden Bewohner und Mitarbeiter von sechs Heimen geimpft, die von Borna aus starten. Auch Anlagen für Betreutes Wohnen will das DRK ansteuern, wenn hier besonders viele alte Menschen quasi auf einen Schlag zu erreichen sind. „In Markkleeberg wohnen über 100 Bewohner in einer Anlage, davon die Mehrheit über 80 Jahre. Auch dort werden wir demnächst ein Team hinschicken.“

DRK-Krankenpfleger gehört zu den ersten Impflingen

In Borna gehörte Silvio Gimmler zu den Glücklichen, die sich nun schon ein Stück sicherer fühlen dürfen. Der 40-Jährige arbeitet als Krankenpfleger im Ambulanten Pflegedienst des DRK in Holzhausen und machte am Dienstag gern seinen Oberarm frei. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das alles endlich aufhört“, erklärte der Pfleger, nachdem ihm Krankenschwester Desdemona Görke die Spritze verabreicht hatte. Wie bei sonstigen Impfungen auch erhielt er zum Schluss einen Vermerk ins Impfbuch geklebt: „Comirnaty“ steht auf dem kleinen unscheinbaren Zettel. In seinem Job kommt Silvio Gimmler täglich mit vielen Pflegebedürftigen in Berührung und gehört deshalb zur priorisierten Gruppe. Neben ihm hatten zum Impfstart in Borna vor allem Mitarbeiter von Rettungs- und weiteren Pflegediensten Platz genommen.

Ungeduld bei Senioren wächst

Groß ist besonders die Ungeduld unter Senioren, die nicht in Heimen wohnen. „Das ist eine Baustelle, die allen bewusst ist und für die es Lösungen geben muss“, erklärte Landrat Henry Graichen (CDU). Das Sozialministerium kündigte bereits an, dass die Impfung durch Hausärzte ins Kalkül gezogen wird. In Absprache mit den Landkreisen sollen außerdem weitere Impf-Filialen öffnen, sobald mehr Dosen zur Verfügung stehen. Wann das sein wird, ist unklar.

Ab nächster Woche sollen auch in Borna individuelle Termine möglich sein

In Borna sollen ab nächster Woche erste individuelle Impfungen für über 80-Jährige möglich sein. Eine Hotline, über die Termine auch am Telefon vereinbart werden können, wollte Sachsen in den nächsten Stunden freischalten. Eine Rentnerin, die über den Parkplatz geschlendert kommt, muss der Wachschutz am Vormittag noch vertrösten. Eine konkrete Telefonnummer müsse er leider noch schuldig bleiben, erklärt der Wachmann der alten Dame geduldig. Aber das werde sich alles noch einspielen.

