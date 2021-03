Das Impfzentrum in der Grimmaer Muldentalhalle bleibt länger als geplant in Betrieb. Darüber informierte Oberbürgermeister Matthias Berger am Freitag. Ursprünglich war das Pilotprojekt nur auf sechs Wochen ausgelegt. Bereits ab 27. März finden weitere Erstimpfungen für Grimmaer Senioren statt.