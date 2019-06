Frohburg

An die 60 Gemälde, Grafiken und Zeichnungen kommen am 30. Juni im Museum Schloss Frohburg unter den Hammer. Vor allem Kunst der Leipziger Schule bietet Auktionator Dr. Michael Ulbricht an. Aufgerufen wird aber auch ganz anderes – der Siebdruck „Hinterm Horizont“ etwa, ein Werk Udo Lindenbergs. Wer sein Heim mit einer Radierung Max Klingers (“Bär und Elfe“, 1880) schmücken möchte, kommt ebenso zum Zug. Darüber hinaus bietet Ulbricht an, Bilder, die Besucher mitbringen, auf ihren Wert zu schätzen.

Weiße Handschuhe: Auktionator Dr. Michael Ulbricht ist in seinem Element. Quelle: Andreas Döring

Den Kunst-Ort Schloss Frohburg entdecken

Frohburg ist für Michael Ulbricht Neuland. Dabei ist das Frohburger Schloss mit seinen allegorischen Ausmalungen aus der Zeit des Klassizismus ein ganz besonderer, aber eben wenig bekannter Kunst-Ort. Für den bekennenden Leipziger, seit ein paar Jahren zu Hause in Machern, ein in mehrfacher Hinsicht triftiger Grund, gerade hierhin einzuladen.

Denn es gehe nicht vordergründig darum, Bilder zu veräußern. „Die Besucher sollen sich einen schönen Sonntag machen“, sagt er. Und meint eine Horizont-Erweiterung: das Museum im Schloss und den umgebenden Park kennen lernen, sich am Musizieren der Musikschüler freuen, im Schloss-Café einkehren.

Kunst-Auktionen in Borna und Böhlen

„Als ich Auktionen in Borna und Böhlen veranstaltete, setzte man mir den Floh ins Ohr, nach Frohburg zu gehen. Ich freue mich darauf“, sagt Ulbricht. Wie in Delitzsch und Schwerin, in Coburg oder Döbeln ist auch seine Frohburger Versteigerung als Benefiz-Veranstaltung deklariert: „15 Prozent des Erlöses bekommt das Museum.“ Die Werke, die er anbietet, stammen von privaten Sammlern und Verkäufern, zum Teil auch von den Künstlern selbst. Ab 14 Uhr können die Werke besichtigt werden.

Dann liegen die Listen mit den Mindestgeboten aus. „Eine Grafik gibt es schon ab 40, 50 Euro“, sagt er. Es gehe nicht um Elitäres, sondern um Schönes, das für jene mit nicht zu prallem Geldbeutel erschwinglich sei. Bei Lindenbergs „Horizont“ werde es allerdings vierstellig: Mindestgebot 1999,99 Euro. Ferngebote sind möglich. Die Versteigerung selbst beginnt 17 Uhr. Wer etwas erwirbt, zahlt bar.

Bei der Benefiz-Kunstauktion im und für das Museum der Stadt Borna 2018. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Begeisterung für Kunst zum Beruf gemacht

Michael Ulbricht, ursprünglich Lehrer für Deutsch und Sport und danach in der Ausbildung von Lehrern tätig, machte nach der Wende seine Hinwendung zu bildender Kunst zur Geschäftsgrundlage. 2020 kann er sein Dreißigjähriges feiern. Er organisierte in den neunziger Jahren die Leipziger Antiquariatsmessen, absolvierte eine Ausbildung zum Kunst-Auktionator. Dem Laien ein wenig die Augen öffnen für den Wert eines Bildes wird er auch in Frohburg: „Die Besucher können ihren Schatz bewerten lassen, kostenlos.“ Es gehe aber ausschließlich um bildende Kunst; die Bewertung sei bis 16 Uhr möglich. Danach müsse er sich ganz auf die Versteigerung konzentrieren.

Von Ekkehard Schulreich