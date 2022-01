In Garage in Langenleuba-Oberhain brennt es

Penig/Langenleuba-Oberhain

Zum Brand in einer Garage, die in einem Haus untergebracht ist, kam es am Montagvormittag in Langenleuba-Oberhain. Kurz nach 9 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Oberhain und von Penig in die Straße An der Leuba gerufen.

„Durch im Haus installierte Rauchwarnmelder wurde das Feuer frühzeitig erkannt. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und selbst Löschmaßnahmen durchführen“, sagte Stadtwehrleiter Thomas Cramer. Aufgrund dessen sei der Brand schnell eingedämmt worden. „Die Feuerwehr musste nur eine Nachkontrolle durchführen.“ 17 Ehrenamtliche mit drei Fahrzeugen waren im Einsatz. Zudem war die Polizei vor Ort.

„Wir gehen vom technischen Defekt an einer Elektroverteilung aus“, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Nachmittag. Sie bestätigte damit eine erste Vermutung der Feuerwehrleute. Die Flammen hätten auch eine Wasserleitung in Mitleidenschaft gezogen. Detailliertere polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache erübrigten sich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht beziffert.

Von es