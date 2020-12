In Narsdorf gib es bald neue Bauplätze

Geithain/Narsdorf

Für das Narsdorfer Wohngebiet Am alten Sandweg hat die Stadt Geithain einen Investor gefunden: Der Stadtrat stimmte zu, das 25 000 Quadratmeter große Areal an die Grundstück & Haus Winkler GmbH Leipzig zu verkaufen. Der Käufer muss dem Vertrag zufolge spätestens im dritten Quartal 2021 mit der Erschließung beginnen.

Geithain greift Narsdorfer Pläne auf

„Wir hatten festgelegt, die Erschließung nicht selbst durchzuführen“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). In den vergangenen Monaten hatte die Stadt den schon 1995 von der Gemeinde Narsdorf entwickelten, genehmigten und teilweise umgesetzten Bebauungsplan neu aufgegriffen und aktualisiert.

Seit dem Sommer vergangenen Jahres ist er nun rechtskräftig. Er sieht den Bau weiterer Eigenheime im Winkel zwischen Siedlung und Oberer Dorfstraße vor – hinter und neben den bereits errichteten Häusern. Erschlossen wird das Wohngebiet von den beiden genannten Straßen her. Geithain will damit der starken Nachfrage an Bauplätze nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen entsprechen.

Erschließungsträger war schon in Bad Lausick aktiv

Auf die Ausschreibung im Herbst hin hatte sich ein Interessent beworben, der nun den Zuschlag erhielt. „Er hat ein schlüssiges Konzept vorgelegt“, so Rudolph. Das Unternehmen war zuletzt unter anderem in Bad Lausick – hier entstand die inzwischen abgeschlossene Wohnsiedlung nördlich des Kurparks mit 36 Parzellen –, Großpösna und Eilenburg tätig. Das Angebot liegt bei 830 000 Euro. Eine Summe, die der Kommune für den Haushalt 2021 höchst willkommen ist. im nicht öffentlichen Teil der Sitzung am Dienstagabend hatte sich das Parlament mit den Grundzügen des Etat-Entwurfs zu befassen, um die Weichen für Geithain 2021 zu stellen.

Von Ekkehard Schulreich