In diesen Gaststätten der Borna-Geithainer Region können Sie Ihr Oster-Festessen bestellen

Landkreis Leipzig

Wenn Sie nicht selbst kochen möchten, haben Sie die Qual der Wahl: Sehen Sie hier, welche Gasthäuser in Ihrer Nähe Menüs anbieten – und das nicht nur zum Osterfest.

Bad Lausick

Restaurant im RiffTel. 034345 7150, E-Mail: info@riff-badlausick.de, Am Riff 3Ostern: Abholung, Vorbestellung für den 2. bis 5. April bis zum 31. März telefonisch oder per E-Mail

Café am Markt Tel. 034345 52144, E-Mail: cafebadlausick@t-online.de, Str. der Einheit 38 Allgemein/Ostern: Abholung, Sonnabend bis Donnerstag 13-18 Uhr (Freitag Ruhetag)

Mittelalterliche Gastwirtschaft „Hudelburg“Tel. 034345 545181, E-Mail: info@hudelburg.de, Kirschallee 1Ostern: 2. bis 5. April von 12-20 Uhr zur Selbstabholung

Restaurant „Poseidon“ Tel. 034345 545540, E-Mail: info@poseidon-badlausick.de, Bahnhofstr. 2Allgemein/Ostern: Abholung, Montag bis Freitag 17.30-20.30 Uhr, Sonnabend, Sonntag 11.30-14 und 17.30-20.30 Uhr

Restaurant und Bowling „Waldschänke“ Tel. 034345 181880, E-Mail: info@waldschaenke-badlausick.de, Badstr. 42 Allgemein: Abholung/Lieferung (innerhalb von Bad Lausick ab 25 Euro Bestellwert), Freitag 17-20 Uhr, Sonnabend 12-14 und 17-20 Uhr, Sonntag 12-14 und 17-19.30 UhrOstern: telefonische Bestellung bis zum 29. März

Restaurant Dynastie Tel. 034345 54491, Rochlitzer Str. 2 Allgemein/Ostern: Abholung, telefonische Vorbestellung erbeten, Dienstag bis Sonntag 11-14 und 17-21 Uhr

Fisch wird häufig zu Ostern gegessen. Quelle: LVZ-Archiv

Borna

Hotel Drei Rosen Tel. 03433 204494, E-Mail: info@hotel-drei-rosen.de, Bahnhofstr. 67Allgemein: Abholung/Lieferung, am Wochenende nach VereinbarungOstern: um rechtzeitige telefonische Vorbestellung wird gebeten

Ristorante Toscana Tel. 03433 8871066, E-Mail: kontakt@toscana-borna.de, Bahnhofstr. 49Allgemein/Ostern: Abholung, täglich von 11-13.30 und 17-20.30 Uhr

Restaurant BierstüblTel. 0178 8757838, Altenburger Str. 12Allgemein: Abholung, Mittwoch bis Sonnabend 17-21 Uhr, So. 11.30-13.30 Uhr (telefonische Vorbestellung bis Sonnabend)Ostern: Menü wird auf Facebook geteilt

Restaurant Maximilian’s Tel. 03433 2604793, Königsplatz 7AAllgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Montag 11-14.30 und 17.30-22 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend 17.30-22 Uhr, Freitag 11-14.30 und 17.30-22 Uhr, Sonntag 11-14.30 und 17.30-22 Uhr

Bistro Nanu Tel. 03433 2606527, Wilhelm-Külz-Str. 4Allgemein/Ostern: Abholung, täglich von 11-14 und 16-20 Uhr

Böhlen

Bowlingbahn & Restaurant Strike In Tel. 034206 32133, Leipziger Str. 1Ostern: Abholung, Vorbestellung bis 31. März, 12 Uhr

Gaststätte Jahnbaude Tel. 0151 11542985, Jahnstr. 27Allgemein: Abholung, jeden Freitag und Sonnabend 17-20 Uhr (nach telefonischer Bestellung bis Donnerstag 20 Uhr), aktuelles Speisenangebot unter www.facebook.com/JahnbaudeOstern: geschlossen

Ein kreatives Gericht. Quelle: LVZ-Archiv

Bubendorf

Landgasthaus Bubendorfer Hof Tel. 034348 60482, Alte Str. 15Allgemein: Abholung Sonnabend, Sonntag 11-14 Uhr nach telefonischer Vorbestellung bis FreitagOstern: Vorbestellung bis 1. April möglich

Deutzen

Gasthof Zum Wasserturm Tel. 03433 243878, E-Mail: zumwasserturm@gmx.de, Ernst-Thälmann-Str. 18Ostern: Abholung nach telefonischer Bestellung

Dolsenhain

Gasthof Zum goldenen Engel Tel. 034344 62387, Altmörbitzer Str. 1Allgemein/Ostern: Abholung, nur auf Bestellung

Elbisbach

Das kleine Landhotel Tel. 034345 22957, Dorfstr. 28Allgemein: Abholung, Montag bis Freitag 11-13 Uhr, Wochenende nur auf Vorbestellung/nach AbspracheOstern: nach telefonischer Vereinbarung

Elstertrebnitz

Sporthaus Elstertrebnitz Tel. 034296 740417, D6 Allgemein: Abholung, Freitag und Sonnabend 17-19.30 Uhr, Sonntag 11-13.30 Uhr. Vorbestellung für das Wochenende telefonisch bis Mittwoch zuvorOstern: 2. bis 5. April, telefonische Bestellung bis spätestens 30. März

Espenhain

Gasthof Aspe Tel. 034206 78249, Leipziger Str. 9Allgemein: Abholung, Dienstag bis Freitag und Sonntag 11-13 UhrOstern: Angebot zur Abholung mit extra Menü nach telefonischer Vorbestellung

Etzoldshain

Hotel „Kastanienhof“ Tel. 034345 7060, E-Mail: info@kastanienhof-etzoldshain.com, Landstr. 19Ostern: Abholung, nach telefonischer Vorbestellung und Terminabsprache

Frauendorf

Hermsdorfer Mühle Tel. 0152 02513369, E-Mail: Hermsdorfermuehle@web.de, Hermsdorfer Str. 23Allgemein/Ostern: Abholung, Sonnabend 17-20 Uhr, Sonntag 11-14 Uhr, telefonische Vorbestellung mindestens zwei Tage vor Abholung

Grüne Nudeln mit Lachs. Quelle: LVZ-Archiv

Frohburg

Gasthof Teichhaus Tel. 034348 51317, E-Mail: Gasthof_Teichhaus@web.de, Teichhaus 1 Allgemein: Abholung/Lieferung (außerhalb von Frohburg mit Aufpreis), Dienstag bis Freitag 11-14 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11-14 und 17-20 UhrOstern: 2. bis 5. April 11-14 Uhr, Vorbestellung bis 31. März, 18 Uhr, Mindestbestellwert 30 Euro

Raststätte Pfaff Tel. 034348 567889, Bahnhofstr. 50 Allgemein: Abholung Montag bis Freitag 8.30-15 Uhr, nach telefonischer VorbestellungOstern: 1. bis 5. April nach telefonischer Vorbestellung

Grüne Aue Tel. 034348 51064, E-Mail: gruene.aue.frohburg@gmail.com, Bahnhofstr. 30Allgemein: Abholung/Lieferung (außerhalb von Frohburg mit Aufpreis), Freitag bis Sonntag 11-14 und 20-17 UhrOstern: 2. bis 5. April 11-14 Uhr, Vorbestellung bis 31. März, 18 Uhr, Mindestbestellwert 30 Euro

Schützenhaus Tel. 034348 51426, Greifenhainer Str. 2Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, täglich Mittagslieferservice von 11-14 Uhr (zwei wechselnde Tagesgerichte) nach telefonischer Vorbestellung bis 9 Uhr. Abendkarte für Lieferung/Abholung, telefonische Vorbestellung bis 16 Uhr

Chinastube Tel. 034348 52713, Str. der Freundschaft 40Allgemein/Ostern: Abholung, Montag bis Sonntag 11-14 und 17-21 Uhr

Nhuy 3 Tel. 034348 600233, Markt 19Allgemein/Ostern: Abholung, Montag bis Sonnabend 10-21 Uhr

Geithain

Gaststätte Sommerhof Tel. 034341 43167, Kalkweg 10 Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, nur nach telefonischer Vorbestellung

TopTen Tel. 034341 45083, E-Mail: topten-bowling@t-online.de, Nikolaistr. 51Allgemein: Abholung, Sonntag 11-12.30 Uhr, telefonische Vorbestellung jeweils am vorhergehenden Dienstag, 16-18 UhrOstern: Vorbestellung für Ostersonntag und Ostermontag bis 30. März

Restaurant Athen Tel. 0160 94168091 (12-16 Uhr) oder 034341 41754 (ab 16 Uhr) Dammmühlenweg 3Allgemein/Ostern: Abholung, Freitag bis Sonntag 17-21 Uhr nach telefonischer Vorbestellung

Gaststätte Restaurant Bei Schieners Tel. 034341 33353, Tautenhainer Str. 8Allgemein: Abholung, Montag bis Freitag in der Bahnhofstraße 6, am Wochenende nach Absprache

Greifenhain

Zum Erbhof Tel. 034348 53796, E-Mail: zum-erbhof@t-online.de, Frauendorfer Str. 11Allgemein: Abholung, Sonnabend, Sonntag 11-13.30 und 17-19.30 Uhr, telefonische Vorbestellung erbetenOstern: 2. bis 5. April 11-14 Uhr, Vorbestellung bis 31. März, 18 Uhr, Mindestbestellwert 30 Euro

Quarkcreme auf Himbeerspiegel. Quelle: LVZ-Archiv

Groitzsch

Restaurant Weißes Ross Tel. 034296 42202, Markt 10Allgemein: Abholung, Freitag 17-19 Uhr, Sonntag 11-13 UhrOstern: telefonische Vorbestellung bis zum 1. April

Maximilian’s Tel. 034296 494543, E-Mail: maximilians-groitzsch@web.de, Schletterstr. 21Allgemein: Abholung, Mittwoch bis Sonnabend 17-21 Uhr, Sonntag 11-21 UhrOstern: telefonische Vorbestellung möglich

Taverne Sofiria Tel. 034296 924890, Schützenplatz 6Allgemein/Ostern: Abholung, Dienstag bis Sonnabend 17-21 Uhr, Sonntag 11.30-14 und 17-21 Uhr

Zum Frosch Tel. 0162 3514472, Mühlstr. 41Ostern: Abholangebot am 2., 4. und 5. April nach telefonischer Vorbestellung

La Famiglia Tel. 094296 5900673, Markt 5Allgemein/Ostern: Abholung, Dienstag bis Sonntag 17-21 Uhr

S. Baum Tel. 034296 41428, Südstr. 26Allgemein: Abholung Montag bis Freitag 6.30-16 UhrOstern: geschlossen

Großdeuben

Gasthaus Großdeuben Tel. 034299 75694, Wiesenstr. 10Allgemein: Abholung (Lieferung nur für Buffets), Montag bis Freitag 11-13.30 UhrOstern: Mittagsmenü am Karfreitag, telefonische Vorbestellung bis zum 26. März

Großpriesligk

Gasthof Großpriesligk Tel. 034296 42046, E-Mail: gasthof-grosspriesligk@t-online.de, Cöllnitzer Str. 14Allgemein/Ostern: Abholung, Freitag, Sonnabend 17-19.30 Uhr, Sonntag 11-13.30 Uhr

Kahnsdorf

LaRi Restaurant Bar Lounge Tel. 03433 2098033, E-Mail: info@la-ri.de, An der Lagune 15Allgemein: Abholung, Donnerstag, Freitag 17-20 Uhr, Sonnabend, Sonntag 11-20 Uhr, telefonische Vorbestellung bis spätestens 19.30 Uhr, per Mail am Tag davor, Speiseangebot auf der Homepage unter www.la-ri.deOstern: Abholung, Karfreitag bis Ostermontag 11-20 Uhr telefonische Vorbestellung bis spätestens 19.30 Uhr, per Mail am Tag davor

Kitzscher

Grillbar Döge Tel. 03433 741302, August-Bebel-Str. 7Allgemein: Abholung Mittwoch bis Freitag 11-16 UhrOstern: geschlossen

Linda

Ausflugsgaststätte LindenvorwerkTel. 034344 61285, E-Mail: info@lindenvorwerk.de, Linda 33Ostern: Abholung, 2. bis 5. April 10.30-13.30 Uhr, Vorbestellung bis 30. März, 18 Uhr, telefonisch oder per E-Mail

Lobstädt

Wirtshaus Zum Kastanienhof Tel. 03433 912182, Victoriastr. 14Allgemein: Abholung, täglich von 11-12.30 Uhr Mittagsangebot sowie Mittwoch bis Sonntag 17.30-19 UhrOstern: rechtzeitige telefonische Vorbestellung erbeten

Michelwitz

Landgasthof Michelwitz Tel. 0175 8382673, Michelwitz Nr. 14Allgemein: Abholung Freitag, Sonnabend 17-20 Uhr, telefonische Vorbestellung erbetenOstern: Ostersonntag und Ostermontag 11-13 Uhr Abholung nach telefonischer Vorbestellung bis 31. März

Leckeres vom Chefkoch. Quelle: LVZ-Archiv

Narsdorf

Küche Gramss Tel. 034346 624575, E-Mail: küchegramss@t-online.de, Siedlung 39AAllgemein: Abholung/(vorrangig) Lieferung Montag bis Freitag, zwei wechselnde Tagesgerichte, Bestellung per Telefon oder E-Mail täglich bis 8 Uhr möglichOstern: geschlossen

Neukieritzsch

Auszeit Restaurant & Café am Schwanenpark Tel. 034342 51075, Badstr. 6Allgemein: Abholung/Lieferung, Montag bis Freitag 11.30-14 Uhr, telefonische Vorbestellung ab 9.30 Uhr möglichOstern: 2. April ab 17.30 Uhr, 3. bis 5. April von 11-14 Uhr nach telefonischer Vorbestellung bis 30. März (täglich 9-14 Uhr)

Pegau

Griechisches Restaurant Syrtaki Tel. 034296 799808, Markt 1Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung (ab 4 km 35 Euro Mindestbestellwert), Dienstag bis Freitag 17-21 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11.30-13.30 und 17-21 Uhr

Rathmanns Klause Tel. 034296 76460, Zeitzer Str. 26Allgemein/Ostern: Abholung, Dienstag bis Sonntag 11-14 Uhr, telefonische Vorbestellung

Volkshaus Tel. 0160 6422955, E-Mail: info@volkshaus-pegau.de, Kirchplatz 3Allgemein/Ostern: Abholung/Lieferung, Sonntagslieferservice (wechselndes Sonntagsgericht, meist Braten), Vorbestellung per Telefon oder E-Mail Montag bis Donnerstag 9-16 Uhr

Juli & Beere Eiscafé & Pension Tel. 034296 76600, Kramergasse 15Allgemein/Ostern: Abholung, Mittwoch bis Sonntag 17-19 Uhr, telefonische Vorbestellung bis 15 Uhr

Regis-Breitingen

Gaststätte Zur Erholung Tel. 034343 51649, Forststr. 9Allgemein: Abholung, Sonntag 11-14 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach telefonischer VereinbarungOstern: rechtzeitige Vorbestellung erbeten

Sportgaststätte Heiche Tel. 034343 53450 oder 0172 3402076, Am Stadion 27Allgemein: Abholung, Vorbestellung fürs Wochenende jeweils bis Donnerstag zuvorOstern: Vorbestellung für Ostersonntag bis 1. April

Rötha

Ristorante Pizzeria im Schützenhaus Tel. 034206 756230, E-Mail: schuetzenhausroetha@gmail.com, Kreudnitzer Str. 1Allgemein/Ostern: Abholung, Donnerstag bis Sonnabend 17.30-20 Uhr, Sonntag 12-14.30 und 17.30-20 Uhr

Thierbach

Gaststätte Thierbach Tel. 03433 741422, Landstr. 7Allgemein: Abholung/Lieferung, Montag bis Donnerstag 11.30-13.30 Uhr, Freitag 17-20 Uhr, Sonnabend, Sonntag 12-14 und 17-20 UhrOstern: telefonische Vorbestellung bis spätestens zum Vortag

Thräna

Gasthof Thräna Tel. 034343 51225, E-Mail: klenner@gasthof-thraena.de, Weststr. 1Ostern: Abholung, 2. bis 5. April von 11-13 und 17-20 Uhr, Vorbestellung per Telefon oder E-Mail bis 28. März

Bitte beachten: Bei all diesen Angeboten müssen beim Liefer- und Abholservice die aktuellen Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden.

Von Katrin Krenz und Clemens Negro