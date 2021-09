In diesen Orten der Region Borna/Geithain sind kleine Adebare geschlüpft

Borna/Geithain

Wenn die Tage kürzer werden und sich der Herbst ankündigt, heißt es Abschied zu nehmen von den Weißstörchen. Auch in diesem Jahr verbrachten wieder zahlreiche Adebare ihre Sommer- und Brutsaison in der Borna-Geithainer Region. Insgesamt 21 Brutpaare sorgten für 38 flügge gewordene Jungstörche. „Eine ordentliche Bilanz, wenngleich das recht feuchte Wetter ein noch besseres Ergebnis verhindert hat“, sagt der für den Altkreis Geithain verantwortliche Storchenbeauftragte Jörg Spörl.

Trotz einer guten Futtergrundlage sind mehrere Nestlinge im kühlen Regenwetter verendet, andere bei Nestkämpfen und Unfällen ums Leben gekommen. So etwa in Frohburg, als der spät aus dem Winterquartier zurückgekommene langjährige Horstbesitzer in einem erbitterten Kampf mit einem neuen Brutstorch seinen Anspruch auf das Nest durchsetzte. Dabei starben alle drei bereits geschlüpfte Küken.

Drei Störche in Prießnitz und Frankenhain umgekommen

Zwei weitere Jungstörche kamen auf dem Prießnitzer Horst des Autohauses Korndörfer durch eingetragenes Bindegarn um. In Frankenhain verunglückte ein Brutstorch. Dort entschlossen sich die Naturschützer, wenigstens das Gelege zu retten. Die Eier wurden im Storchenhof Loburg (bei Zerbst, Sachsen-Anhalt) ausgebrütet, und die drei geschlüpften Jungstörche wurden später in die Nester von Großbardau und Frauendorf zugesetzt.

Anfang September hat in den Wiesenflächen bei Gatzen (Stadt Groitzsch) ein Trupp von 19 Weißstörchen Rast gemacht und dort nach Futter gesucht. Quelle: Olaf Becher

Ein Rätsel ist den Experten dagegen das Brutpaar in Syhra. Zum dritten Mal in Folge blieb hier die Brut erfolglos. In sechs Nestern im Altkreis Geithain klappte aber die Aufzucht der Jungen. „In Jahnshain und Frauendorf konnten je vier Rotschnäbel ausfliegen, auf dem Nest des Prießnitzer Schlosses wuchsen drei Störche auf, in Geithain Altdorf schafften es zwei, und auf der Geithainer Mosterei-Esse sowie in Niedergräfenhain zählten wir je einen flügge gewordenen Adebar“, fasst Jörg Spörl die Bilanz seines Verantwortungsbereiches zusammen.

Bestes Ergebnis in Bornaer Region

Bei seinem Amtskollegen Andreas Fischer vom Altkreis Borna sieht die Statistik noch etwas besser aus. „Wir hatten zehn Brutpaare, denen es gelang, 23 Jungstörche großzuziehen. Dies ist seit Beginn der Aufzeichnungen das bisher beste Ergebnis in unserer Region“, so der 56-jährige Luckaer. Überaus zeitig kamen die ersten Weißstörche aus den südlichen Winterquartieren zurück. Bereits Mitte Februar bezogen die Groitzscher, Saasdorfer und Thränaer Adebare ihre Nester. Und entsprechend früh schlüpften die ersten Küken.

Die restlichen angestammten Horste der Region waren Ende März besetzt – bis auf das Nest auf der Bornaer St. Marien-Kirche. In Großzössen und Saasdorf gab es mit je vier flüggen Jungstörchen die beste Bilanz. Je dreimal Nachwuchs schafften es in Rötha, Kleindalzig sowie Thräna. Und je zwei junge Klapperer flogen in Oelzschau, Groitzsch und Pegau aus, wobei in den beiden letztgenannten Horsten nach zwei Jungtierverlusten zwei Adoptivstörche zugesetzt wurden.

Der männliche Storch vom Groitzscher Schornsteinnest sucht in den überschwemmten Schnauderwiesen nach Futter. Quelle: Olaf Becher

Schimmelpilzbefall tötet Nachwuchs

Ganz ohne Bruterfolg ist das Kleinprießligker Paar geblieben. Außerdem spielte sich auf dem Nest in der Bornaer Wyhraaue ein Drama ab. Innerhalb kürzester Zeit starben Ende Mai alle fünf geschlüpften Küken. Vermutlich führte ein Schimmelpilzbefall aufgrund von eingetragenem feuchten Heu zu dieser Katastrophe. „Leider kommt so etwas gelegentlich vor. Wenn die Nestlinge dann in dem Heu liegen, atmen sie die Pilzsporen ein, und die Lunge wird geschädigt“, erklärt Andreas Fischer.

