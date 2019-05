Um Bauplätze für Einfamilien-Häuser ging es gleich mehrfach in der Sitzung des Frohburger Stadtrates am Donnerstagabend. Die Nachfrage nach Grundstücken ist seit Jahren ungebrochen hoch – nicht nur in der Kernstadt Frohburg, sondern auch in den Ortsteilen. Dass sich Verwaltung und Parlament intensiv dafür einsetzen, geeignete Flächen für Bauwillige auszuweisen, ist eine richtige Strategie. Nicht immer sind das Vorhaben, die schon in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzbar sind. Manches braucht länger, doch auch mittelfristig zu planen, zeugt vom Verantwortungsbewusstsein der Kommune – und von Weitsicht.

Parallel dazu ist Frohburg offenbar bemüht, Hausaufgaben zu erledigen, die der Kommune mit der Eingliederung von Kohren-Sahlis auf den Tisch gepackt wurden. Auch hier geht es um Immobilien – Häuser wie Grundstücke – für die die öffentliche Hand keine Verwendung hat. Sie deshalb in Hände zu geben, die daraus etwas entwickeln, ist konsequent. Der Beschluss, ein ehemaliges Gartengrundstück an der Töpferstraße jetzt als Bauland auszuschreiben, reiht sich ein in diese Strategie. Aus Frohburger Verwaltungssicht scheint die Sache unstrittig. Höchste Zeit werde es, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch, eine solche Klärung herbeizuführen.

Dass es mindestens in Details offene Fragen gibt, zeigte die kontroverse Diskussion, die sich im Stadtrat entspann. Mehreren Parlamentariern war nicht wohl dabei, wie die Sache über die Bühne ging. Kohrener, jetzt Frohburger Abgeordnete hätten Erhellendes sagen können. Etwa dazu, warum langjährige Kaufinteressenten so lange im Ungewissen blieben. Diese Chance wurde nicht genutzt.

