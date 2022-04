Geithain

Bei laufendem Betrieb bauen die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain die in die Jahre gekommene Kläranlage Geithain um, um die Abwasserbehandlung weiterhin zu gewährleisten. „Wir krempeln die ganze Anlage um“, sagt Uwe Daniel, Mitarbeiter der Veolia Wasser Deutschland GmbH. „20 Jahre ist sie wie ein Uhrwerk gelaufen. Wir wollen, dass das so bleibt. Deshalb müssen wir etwas tun.“ Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren als Dienstleister für den Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) und betreibt die an der B 7 in Richtung Niedergräfenhain liegenden Kläranlage.

Absprache vor Ort: In die Geithainer Anlage werden 500 000 Euro investiert. Quelle: Heiko Rebsch

Geithainer Neubau ging 2001 in Betrieb

Der Neubau, der seinerzeit 5,5 Millionen D-Mark kostete, ging im Sommer 2001 in Betrieb. Er löste den Mitte der 1990er-Jahre entstandenen Investitionsstau auf. Zugleich war der Bau ein entscheidender Schritt, um die vom alten Klärwerk seit mindestens zwei Jahrzehnten ausgehenden Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Die Bauzeit betrug nur elf Monate. In der Endstufe war sie für 14.000 Einwohner-Gleichwerte ausgelegt, für die Wohnungen in Geithain-West und die Unternehmen an der Straße der Deutschen Einheit, perspektivisch für weite Teile des Kernstadt-Gebietes bis in die Dresdner Straße hinaus.

An eine derart umfassende Erneuerung, wie sie jetzt für Geithain geplant ist, kann sich Daniel nicht erinnern: „Vor allem kommt es auf eine vernünftige Wartung und Instandhaltung an. Aber das ist wie mit dem eigenen Auto: Irgendwann muss doch mehr getan werden.“ Mehr als eine halbe Million Euro würden es jetzt, so der Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Lutz Kunath. „Das ist für uns in diesem Jahr eines der größten und anspruchsvollsten Projekte.“ Seit ein paar Tagen wird eine neue Fällmittel-Station installiert. Über sie werden die Chemikalien dosiert, die den Abbau der organischen Bestandteile im Abwasser unterstützen.

Am Kranhaken schwebt der mobile Rechen ein. Quelle: Veolia

Abwasser wird zeitweise umgeleitet

Parallel dazu wird ein mobiler Rechen angeliefert und aufgebaut. „Wir müssen das gesamte ankommende Abwasser umleiten, wenn wir den alten Rechen erneuern. Anders geht es nicht. Wir können die Kläranlage ja nicht einfach ausschalten“, beschreibt Uwe Daniel die Komplexität. Deshalb werde das Abwasser in den kommenden Monaten umgeleitet, bis der neue Rechen am Netz sei. Erneuert werde aber nicht nur der Rechen, der grobe Bestandteile bereits vor der Reinigung des Abwassers herausfiltere, sondern das gesamte Gebäude.

Bis zum Sommer werde außerdem eines der großen Abwasserbecken neu beschichtet, damit kein Abwasser nach außen dringen kann. „Die Abwasserbehandlung muss rund um die Uhr funktionieren – und zwar so, dass die behördlichen Anforderungen erfüllt sind“, sagt Daniel: „Nur dann können wir die große Aufgabe Umweltschutz im Kleinen und mit unserer Arbeit bewältigen.“

Von Ekkehard Schulreich