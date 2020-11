Investitionen: Frohburg setzt weiter auf Leader-Förderung

Frohburg

Unkenrufen und widersprüchlichen Prognosen zum Trotz setzt Frohburg auch 2021 und die folgenden Jahre auf die Leader-Förderung im Land des Roten Porphyrs. Das machte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend deutlich. Auf jeden Fall müsse man vorbereitet sein auf neue Geld-Ströme, die nicht nur der Kommune selbst, sondern auch privaten Investoren zu Nutzen seien. Um an ihnen teilzuhaben, brauche es aussagekräftige Planungen. Und die wolle man zum Zeitpunkt X griffbereit in der Schublade haben.

Frohburg will erneut Spitze sein

Alle Fördergebiete würden 2021 und 2022 mit Summen in einem Maß ausgestattet, die nicht unter denen der zu Ende gegangenen Förderperiode lägen. Mit dieser Aussage zitierte Hiensch Sachsens Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt ( CDU). Auch wenn viele sich skeptisch äußerten zur Zukunft der EU-Förderung in der Leipziger Region, sollte doch Schmidts Ankündigung „Grundlage für das weitere Handeln der Stadt Frohburg sein“. Schließlich habe die Kommune – und da schließe er ausdrücklich auch private Grundstückseigentümer ein – bisher stark von dieser Förderung profitiert – „meist in einem größeren Rahmen oder mit viel mehr Vorhaben als andere“.

Beispiel für ein privates Leader-Projekt: Das alte Bahnhofsgebäude in Kohren-Sahlis wandelte sich zum Wohn- und Geschäftshaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Vorlauf nötig

Die Ergebnisse seien im Stadtgebiet vielerorts sichtbar. Der Bürgermeister rechnet damit, dass 2021 eingereichte Projekte frühestens gegen Ende des Jahres – so sie bedacht würden – starten könnten. Das entbinde die Interessenten aber mitnichten davon, konsequent darauf hinzuarbeiten, vollständige Projektanträge bereit zu haben. Zu denen gehörten in vielen Fällen Baugenehmigungen, und die erhalte man nicht in wenigen Wochen.

Sieben Vorhaben stehen vorn auf der Liste

Die neue Leader-Förderperiode soll bis 2027 reichen. In den Doppelhaushalt 2021/22 will Frohburg sieben Vorhaben aufnehmen und jetzt entsprechend vorbereiten. Da geht es im die Modernisierung der Gemeindezentren Schönau und Tautenhain (zweiter Bauabschnitt). Da soll sich der ehemalige Sportplatz in Greifenhain, einem Wunsch der Dorfgemeinschaft entsprechend, zu einem Festplatz wandeln. Immerhin steht 2022 die 850-Jahr-Feier an. Die Straßenbeleuchtung Eschefeld soll auf LED umgerüstet, im Bereich der Bundesstraße 7 erneuert werden. Die Flößberger Sporthalle erhält in einem zweiten Bauabschnitt Sanitär- und Umkleideräume. In Eschefeld gilt es, neue Plätze in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ zu schaffen. Der Hof der Grundschule Frankenhain verdient eine Neugestaltung.

„Wir müssen uns auf das konzentrieren, das wir überhaupt schaffen können“, sagte Wolfgang Hiensch mit Blick auf die begrenzten Personalkapazitäten im Rathaus. Der Stadtrat folgte seiner Prioritäten-Setzung einstimmig.

