Investor öffnet Rokoko-Park auf Gut Sahlis für einen Tag

Frohburg/Kohren-Sahlis

Seit den 1990er-Jahren war er nicht mehr zugänglich, am 9. Oktober ist er einige Stunden für Besucher geöffnet. Der Rokoko-Park des Sahliser Gutes lädt auf Anmeldung zur Besichtigung ein. Doch der Andrang war so groß, dass die Führungen bereits ausgebucht sind.

Der neue Eigentümer der Immobilie, Andreas Scholz, begann nicht nur mit der Sicherung der historischen Gebäudesubstanz. Er ließ auch den verwilderten Park freischneiden, um ihn perspektivisch ebenfalls zu restaurieren. Zudem wird die Gründung eines Fördervereins vorbereitet, der das Millionen-Vorhaben begleiten und vor allem Interessenten aus dem Kohrener Land einbinden soll.

Therapiezentrum für chronisch Erkrankte geplant

„Aus Sicherheitsgründen kann nur eine limitierte Gästezahl teilnehmen. Für die etwa einstündige Parkführung in kleinen Gruppen wurden den ganzen Nachmittag über Termine eingetaktet“, sagt Yvonne Langner, die die Veranstaltung im Auftrag von Investor Scholz organisiert.

Der in Burgstädt ansässige Unternehmer plant in Kohren-Sahlis unter dem Slogan „Schloss Sahlis – Gut zu leben“ unter anderem ein Therapiezentrum, das Wohnen und Urlaub für Familien mit chronisch Erkrankten unter intensivmedizinischer Betreuung ermöglicht. „Das Projektteam gibt den Besuchern an diesem Tag interessante Ein- und Ausblicke zu diesem Vorhaben.“ Das ist eingebettet in ein kleines Rahmenprogramm.

