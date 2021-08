Inzidenz fünf Tage über 10: Wieder Maskenpflicht im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Nachdem der Inzidenzwert im Landkreis Leipzig am Mittwoch den fünften Tag in Folge die 10 überschritten hat, werden ab 13. August die Corona-Regelungen wieder verschärft. Das gab am Mittwoch das Landratsamt bekannt. Aktuell befinden sich im Landkreis 184 Personen in Quarantäne (weitere können über Allgemeinverfügungen betroffen sein, etwa für Schulen und Kitas), 96 davon sind nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert.

Die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Sieben-Tage-Inzidenzwerte für den Landkreis Leipzig betrugen am 7. August 12,4, am 8. August 15,5, am 9. August 15,5, am 10. August 20,5 und am 11. August 17,8. Für den letzten Wert heißt das, in den vergangenen sieben Tagen wurden 17,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet.

Laut dem Landratsamt gilt somit ab Freitag unter anderem Folgendes:

Die Maskenpflicht kehrt zurück. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutzes ist in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden oder Angeboten, die geöffnet werden dürfen erforderlich. Gleiches gilt bei Großveranstaltungen außerhalb des eigenen Platzes, in Kraftfahrzeugen (wenn Personen aus unterschiedliche Hausständen mitfahren), für Handwerker und Dienstleister in den Räumlichkeiten der Auftraggeber.

Zudem gelten wieder Kontaktbeschränkungen: Es dürfen zehn Personen unabhängig von der Zahl der Hausstände zusammenkommen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Familien-, Vereins- und Firmenfeiern in Gastronomiebetrieben sind in eigenen oder von Dritten überlassenen voneinander abgetrennten Räumlichkeiten und Freiflächen mit bis zu 50 Personen zulässig. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren werden auch hier nicht mitgezählt. Bei Eheschließungen und Beerdigungen sind bis zu 50 Personen zulässig. Spontane Feiern mit mehr als 10 Personen – etwa in Parks – sind nicht zulässig.

In Kulturstätten wie Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen gilt wieder Testpflicht, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Eine Testpflicht besteht außerdem (wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann), unter anderem in Freizeit- und Vergnügungsparks, Indoorspielplätzen, Zirkussen und Spielhallen, ausgenommen sind geimpfte und genesene Personen.

Kontakterfassung im Innenbereich der Gastronomie und in Kantinen werden ebenfalls wieder notwendig.

Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Volkshochschule können anordnen, dass die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen einen Test erfordert.

Der Betrieb von Dampfbädern und Dampfsaunen ist nur mit Hygienekonzept und Kontakterfassung zulässig. Zudem müssen Besucher einen aktuellen Test vorweisen.

