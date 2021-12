Inzidenz im Landkreis Leipzig fällt auf 866: Keine Ausgangssperre für Ungeimpfte mehr

Landkreis Leipzig

Leichte Entspannung der Lage im Landkreis Leipzig: Mit einer Inzidenz von 866,5 liegt der Wert am Freitag den dritten Tag in Folge unter der wichtigen Schwelle von 1000. Damit wird ab Samstag den 11. Dezember die nächtliche Ausgangssperre für ungeimpfte und nicht genesene Personen aufgehoben. Das teilte das Landratsamt am Nachmittag mit. Innerhalb Sachsens hat der Landkreis somit nach der Stadt Leipzig und Nordsachsen die drittniedrigste Inzidenz. Negativer Spitzenreiter bleibt der Landkreis Meißen mit einem Wert von nunmehr 2517.

Laut Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamts, sind die Daten im Leipziger Umland aktuell. Von erheblichen Mengen an Nachmeldungen ist – im Gegensatz zu anderen Regionen – nicht auszugehen. Seit Beginn der Pandemie wurden 32.270 Infektionen im Kreisgebiet mittels eines PCR-Tests nachgewiesen. Derzeit befinden sich 5106 Menschen in Quarantäne, darunter 4036 Infizierte. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden 404 Todesfälle im Kreis bekannt.

Von hgw