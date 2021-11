Jagd in den Wälder um Bad Lausick: Fuß vom Gas gefordert

Bad Lausick/Frohburg/Grimma

Zwei Jagden richtet der Staatsbetrieb Sachsenforst am 26. und 27. November im Leipziger Land und im angrenzenden Muldental aus. Das Geschehen konzentriert sich am Freitag auf das Große Fürstenholz und das Schildholz bei Flößberg, den Gotteskasten zwischen Etzoldshain und Kleinbardau, das Klosterholz bei Großbardau und das Müncherholz nördlich von Förstgen.

Am Sonnabend findet die Jagd im Colditzer Forst statt. Um Aufmerksamkeit und Umsicht werden nicht nur Spaziergänger gebeten, sondern ausdrücklich die Autofahrer. In den betreffenden Waldstücken wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt ein Tempolimit ausgeschildert.

Rücksichtnahme verhindert Unfälle

„Wild kann jederzeit unkontrolliert und schneller über die Straße wechseln als normal. Zudem sind unsere Stöberhunde dran“, begründet das Revierförster Falkhard Dau. Er lege Kraftfahrern dringend ans Herz, die Geschwindigkeitsreduzierung, die sich in den vergangenen Jahren bewährt habe, mitzumachen.

Polizei und Landkreis kündigten an, mit Tempokontrollen auf die Einhaltung der Limits hinzuwirken. „Runter vom Gas“ heißt es unter anderem auf der Bundesstraße 176 abschnittsweise zwischen dem Dittmannsdorfer Kreisel, Flößberg und Bad Lausick sowie zwischen Ballendorf und Colditz. Dasselbe gilt für die viel befahrene Staatsstraße 11 zwischen Etzoldshain und Kleinbardau.

