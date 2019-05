Frohburg/Jahnshain

Der kleine Anbau an das Depot der Freiwilligen Feuerwehr Jahnshain belegt den Quantensprung am deutlichsten: In ihm befindet sich eine Toilette. Stolze 54 Jahre nach der Erbauung des Gerätehauses bescherte die durch die Stadt Frohburg forcierte Sanierung und Erweiterung des Stützpunktes den Ehrenamtlichen endlich Bedingungen, die sich mindestens auf die gern zitierte Formel Stand der Technik bringen lassen. Für rund 100 000 investierte Euro wurde allerdings noch einiges mehr geschaffen. Davon überzeugten sich am Sonnabend nicht nur Einwohner aus Jahnshain, Linda und Meusdorf, sondern auch viele Mitstreiter von Feuerwehren aus dem großen Frohburger Stadtgebiet und aus dem benachbarten Rathendorf.

Feuerwehr-Technik in Jahnshain bereits früher erneuert

1965 bauten die Jahnshainer mit Hilfe der LPG, der Genossenschaft, ihr Gerätehaus. „Eine bessere Garage“ nannte es der heutige Wehleiter Jörg Stahl. Es war das Jahr, in dem die Wehr ihr erstes Fahrzeug, einen robusten LO, bekam. Die rollende Technik wurde 1989 und 1999 getauscht, sprich modernisiert; das Gebäude erfuhr allenfalls Aufhübschungen. „Im vergangenen Frühjahr haben wir den aus Kohren-Sahlis übernommenen Gebäudebestand gesichtet. Hier in Jahnshain waren wir erschrocken“, sagte die Frohburger Bauamtsleiterin Anke Vogel, die zur Übergabe Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) vertrat.

Förderprogramm ermöglicht Investition in kleinen Ortschaften

Dank des Förderprogramms Brücken in die Zukunft erneuerte die Kommune seit dem Herbst Dach, Fassade, Heizung, Elektrik, baute eine Toilette an. „Ein Signal, dass man nach der Eingliederung von Kohren-Sahlis auch an die kleinen Ortschaften denkt“, freute sich Thomas Pohling, Ex-Stadt- und jetzt Ortschaftsrat in Kohren-Sahlis. Worum sich Kohren noch bemüht habe, habe Frohburg dankenswerter Weise konsequent umgesetzt.

Drei-Dörfer-Bürgerverein spendiert zwei Fässer Bier

„Wir sind die südlichste Bastion des Feuerwehr-Wesens im Landkreis“, sagte Wehrleiter. Ein Dutzend Aktive zählt seine Truppe, die Alters- und Ehrenabteilung weitere neun Engagierte. Über ureigene Wehr-Aufgaben hinaus tragen die Kameraden mit Maibaum-Setzen, Oster- und Johannisfeuer zum Dorfleben bei – im Zusammenwirken mit dem Drei-Dörfer-Bürgerverein JaLiMeu, der den Brandschützern als Dank zum Fest eine karminrote Torte und zwei Fässer Bier spendierte.

Unter den Feiernden war mit Kurt Marticke einer, der Feuerwehrmann wurde, als das Depot damals 1965 in Betrieb ging. Sein Fazit: „Es hat sich was zum Guten verändert. Hoffen wir, dass wir so wieder mehr junge Leute gewinnen.“ Heiko Mühling, der Frohburger Stadtwehrleiter, sprach auch von einem „Grundstein für die Zukunft der Feuerwehr“ und einem Beitrag, dass die Personalstärke wieder wachse. Die lag in besten Zeiten bei 24 Kameraden.

Von Ekkehard Schulreich